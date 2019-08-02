Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4921. Выпуск электронного журнала "Очумелые ручки х82х 2015 часть 5/5", формат файла PDF, размер 2,73 Мб, объем 22 страницы, начинается со слов "Очумелые ручки х82х 2015 часть 5/5. Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за своим монитором журнал под названием Очумелые ручки х82х..." и заканчивается словами "...Руки, пара инструментов, рабочее место, воображение и можно собрать вполне работоспособное оружие для уничтожения врагов Белой Расы" (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019);

4922. Выпуск электронного журнала "Очумелые ручки х82х 2015 часть 6/82", формат файла PDF, размер 3,37 Мб, объем 33 страницы, начинается со слов "Очумелые ручки х82х 2015 часть 6/82. Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за своим монитором журнал под названием Очумелые ручки х82х..." и заканчивается словами "...Ведь сейчас там большая часть чуждого, вредного или, в лучшем случае бессмысленного мусора. Боровиков Д.А" (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019);

4923. Выпуск электронного журнала "Очумелые ручки х82х 2015 часть 7/82", формат файла PDF, размер 3,21 Мб, объем 30 страниц, начинается со слов "Очумелые ручки х82х 2015 часть 7/82. Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за своим монитором журнал под названием Очумелые ручки х82х..." и заканчивается словами "...Чем сложнее подготовка, тем вкуснее результат!" (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019);

4924. Информационный материал - видеозапись "Конец Путина приближается его не предотвратить. Где потом будешь ты" длительностью воспроизведения от 05 минут 22 секунд до 05 минут 23 секунд, представляющую собой отрывки из выступлений разных дикторов, начинающуюся со слов: "Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции...", оканчивающуюся словами: "...То есть у нас доходы бюджета не изменились. Они даже, я могу вам сказать, они даже увеличились" (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 29.04.2019).

Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

17. Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада) (решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 11.07.2019 г.).

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

1. Межрегиональное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" (другие используемые наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") (решение прокурора Республики Коми от 29.04.2019 о приостановлении деятельности общественного объединения).

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