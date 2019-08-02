Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4185; 2017, N 50, ст. 7542; 2018, N 1, ст. 70) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 1 слова "инновационной и иных" заменить словами "инновационной инфраструктур, объекты инфраструктуры морских портов и объекты иных";

б) в пункте 3 слова "образование, на которой" заменить словами "образование, и (или) акватории водных объектов, на которых";

2) в статье 3:

а) часть 1[1] после слов "административно-территориальными образованиями" дополнить словами "или не располагаются на территории Дальневосточного федерального округа";

б) дополнить частью 1[3] следующего содержания:

"1[3]. Решения Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов), которые включены в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и расположены на территории Дальневосточного федерального округа, принимаются в соответствии с настоящей статьей.";

в) в части 2:

в пункте 3 слова ", установленной таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации";

пункт 5 признать утратившим силу;

г) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) сведений о создаваемой территории опережающего социально-экономического развития, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской Федерации, муниципального образования или муниципальных образований.";

д) дополнить частью 3[1] следующего содержания:

"3[1]. Предложение о создании или об изменении границ территории опережающего социально-экономического развития, в границы которой предполагается включить акваторию водного объекта, согласовывается уполномоченным федеральным органом с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и природопользования, федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и вносится в Правительство Российской Федерации в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.";

е) дополнить частью 3[2] следующего содержания:

"3[2]. Предложение о создании или об изменении границ территории опережающего социально-экономического развития, в границы которой предполагается включить акваторию водного объекта, содержащее перечень географических координат характерных точек границ этой акватории и перечень координат характерных точек границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, направляется на согласование в федеральные органы исполнительной власти, указанные в части 3[1] настоящей статьи, с приложением информации, указанной в пункте 4 части 2 и пунктах 1-4 части 3 настоящей статьи.";

ж) в части 5:

в абзаце первом слова "которым могут устанавливаться" заменить словами "которым устанавливаются";

пункт 6 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) сроки проведения работ по описанию местоположения границ территории опережающего социально-экономического развития в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве" для описания местоположения границ объекта землеустройства, не превышающие шести месяцев со дня заключения соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития, и обязательство соответствующей стороны соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития по проведению указанных работ;

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению о создании территории опережающего социально-экономического развития.";

з) дополнить частью 5[1] следующего содержания:

"5[1]. Соглашением о создании территории опережающего социально-экономического развития могут устанавливаться:

1) условия предоставления резидентам территории опережающего социально-экономического развития налоговых льгот по уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, в том числе сроки предоставления этих льгот;

2) порядок исполнения субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или муниципальными образованиями обязательств по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития посредством осуществления строительства и реконструкции объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития.";

3) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 2[1] следующего содержания:

"2[1]) осуществления строительства и реконструкции объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития;";

4) в статье 6:

а) часть 1 после слов "оценки эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития" дополнить словами "в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации";

б) в части 3 слова "в количестве не более чем десять человек" исключить;

5) статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития приобретают право пользования водными объектами или их частями в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.";

6) в статье 14:

а) дополнить частью 3[1] следующего содержания:

"3[1]. В соглашении об осуществлении деятельности устанавливается ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению об осуществлении деятельности.";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Примерная форма соглашения об осуществлении деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.";

7) в статье 17:

а) в абзаце первом слова "Особый правовой" заменить словами "1. Особый правовой";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти, добычу природного газа и (или) газового конденсата, заготовку древесины и их реализацию, а также банковскую, страховую или клиринговую деятельность, организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или негосударственными пенсионными фондами.";

8) в статье 24:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Плановые проверки в рамках осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, за исключением видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанных в части 3[1] статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", проводятся органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в виде совместных проверок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат согласованию с уполномоченным федеральным органом. Представитель уполномоченного федерального органа и (или) управляющей компании вправе присутствовать при проведении плановых проверок.";

б) в части 4 слова "на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий" заменить словами "на тридцать часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов территории опережающего социально-экономического развития";

в) дополнить частью 4[1] следующего содержания:

"4[1]. Указанные в части 4 настоящей статьи положения не применяются в случаях, если для видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанных в части 3[1] статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", другими федеральными законами установлены иные сроки проведения плановых проверок.";

9) в статье 33:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Отдельные меры государственной поддержки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Инвестиционные программы и планы развития государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций с государственным участием в части их реализации на территории Дальневосточного федерального округа согласовываются с уполномоченным федеральным органом, осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

10) в части 2 статьи 34 слова "пунктов 3,4, 8, 9 статьи 17" заменить словами "пунктов 3,4, 8,9 части 1 статьи 17";

11) в статье 35:

а) в части 2 слова ", за исключением территорий монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)," исключить;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Территории опережающего социально-экономического развития, созданные в соответствии с требованиями части 1 статьи 34 настоящего Федерального закона на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по решению Правительства Российской Федерации могут быть преобразованы в территории опережающего социально-экономического развития в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона. При этом резиденты указанных территорий опережающего социально-экономического развития сохраняют статус резидента, полученный в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, и пользуются всеми льготами до окончания действия соглашения об осуществлении деятельности.".

Статья 2

Внести в статью 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4338) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Представитель уполномоченного федерального органа и (или) управляющей компании вправе присутствовать при проведении плановых проверок.";

2) в части 4 слова "на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий" заменить словами "на тридцать часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов свободного порта Владивосток", дополнить предложением следующего содержания: "Указанные положения не применяются в случаях, если для видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанных в части 3[1] статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", другими федеральными законами установлены иные сроки проведения плановых проверок.".

Статья 3

Статью 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N29, ст. 4344; 2016, N27, ст. 4248, 4294; 2017, N 31, ст. 4771; 2018, N 1, ст. 91; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5131, 5134, 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 25, ст. 3170) дополнить частью 15[3] следующего содержания:

"15[3]. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого создается территория опережающего социально-экономического развития, в срок не более чем шесть месяцев со дня заключения соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития или принятия решения об изменении границ территории опережающего социально-экономического развития направляет в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости, а в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия Правительством Российской Федерации решения о прекращении существования территории опережающего социально-экономического развития направляет в орган регистрации прав уведомление о прекращении существования территории опережающего социально-экономического развития.".

Президент Российской Федерации В. Путин