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02.08.2019 08:08
Рубрика: В мире

Безос продал акции на 1,8 миллиарда долларов на свою лунную программу

Текст: Максим Макарычев
Джефф Безос, глава Amazon и владелец The Washington Post, продал акции на сумму более 1,8 миллиарда долларов. Таким образом, самый богатый человек в мире продолжает продавать свою долю в Amazon, чтобы финансировать свое космическое предприятие, сообщает CNN.

Согласно нормативным документам компании, генеральный директор Amazon продал около 960 тысяч акций, каждая из которых стоит около 1900 долларов. Акции Amazon (AMZN) выросли на 25 процентов за год.

Фото: REUTERS
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По данным Bloomberg Billionaires Index, Безос остается самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов, и он примерно на 13 миллиардов долларов опережает Билла Гейтса.

Безос сказал, что он продает акции на сумму в среднем около одного миллиарда долларов в год для финансирования своей космической компании Blue Origin. Он возлагает большие надежды на этот проект. Безос представил новый ракетный двигатель и макет лунного корабля, который будет использоваться для перевозки грузов на орбиту в мае будущего года. Миллиардер также сказал, что хочет построить гигантские орбитальные структуры, которые могли бы содержать автономные космические колонии.

Напомним, что на днях в рамках самого дорогого бракоразводного процесса в истории Джефф Безос передал четверть своих акций Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос. Таким образом, она стала третьей самой богатой женщиной в мире. Маккензи Безос, которой сейчас принадлежит 19,7 миллиона акций одной из самых ценных компаний в мире (в рыночной капитализации), имеет состояние в 36,8 миллиарда долларов. Маккензи Безос - литератор, учившийся у американского автора Тони Моррисона в Принстонском университете. Она написала два романа, "Испытание Лютера Олбрайта" и "Ловушки". Писательница вышла замуж за Джеффа Безоса в 1993 году.

Экс-супруга главы Amazon отдаст 19 миллиардов бедным

Единственные две женщины, которые богаче Маккензи Безос - это Франсуаза Беттенкур Мейерс, наследница империи красоты ее семьи, Л'Ореаль, с состоянием в 53,7 миллиарда долларов и Алиса Уолтон, дочь основателя Walmart Сэма Уолтона, чье состояние оценивается в 50,4 миллиарда долларов.

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