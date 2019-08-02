Новости

Чиновницу Госдепа США уволили за грубость с подчиненными 23:23
Путин обновил состав Госсовета 23:15
Путин подписал закон о защите сделок с недвижимостью от цифровых мошенников 23:04
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада 22:48
Путин подписал закон о требованиях к иностранным платежным системам в РФ 22:07
Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД 21:29
Магуайр станет самым дорогим защитником в истории 21:20
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек 20:40
Герасимов обсудил с коллегой из Сербии военно-техническое сотрудничество 20:38
Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа 20:16
Во Франции разбился самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров 20:16
Hyundai Creta получила версию Sports Edition 20:00
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию 19:43
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 "уклониста" от армии 19:21
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 19:11
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 18:58
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе 18:51
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Двух калининградцев задержали за похищение человека 18:37
В Донецкой области напали на съемочную группу 18:33
Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 18:30
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 18:16
Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров 18:15
Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро 18:09
Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 22:48
Рубрика: В мире

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Текст: Юрий Гаврилов

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.

При обстреле боевиков в Алеппо пострадали 25 гражданских

По данным российского миротворческого центра, уже в 06:55 утра в пятницу они обстреляли населенный пункт Кардаха в провинции Латакия. Примечательная деталь: это селение - родина семьи президента Сирии Башара Асада, и находится оно всего в 14 километрах севернее российской авиабазы "Хмеймим". Поэтому назвать случайным выбор цели для террористической атаки язык не поворачивается.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Генштаб РФ: США грабят нефтяные объекты Сирии

Как сообщили наши военные, обстрел велся из реактивной системы залпового огня. Предполагаемое место расположения РСЗО - район Джебель - Шахбо, как сказано выше, находящийся на территории Идлибской зоны деэскалации.

Полученная по оперативным каналам информация позволяет сделать вывод, что развертывание реактивной системы на огневой позиции боевики выполнили под прикрытием тумана. Поэтому подготовку к атаке не удалось своевременно выявить с помощью наблюдателей и средств воздушной разведки.

Всего в районе Кардаха было зафиксировано 12 разрывов. В результате бандитского обстрела один мирный житель погиб, трое получили ранения.

В миротворческом центре также сообщили, что в ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от Турции ожидается полное выполнение сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов и разблокирование трассы Дамаск-Алеппо.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Китай пообещал ответить на новые пошлины США