Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.

По данным российского миротворческого центра, уже в 06:55 утра в пятницу они обстреляли населенный пункт Кардаха в провинции Латакия. Примечательная деталь: это селение - родина семьи президента Сирии Башара Асада, и находится оно всего в 14 километрах севернее российской авиабазы "Хмеймим". Поэтому назвать случайным выбор цели для террористической атаки язык не поворачивается.

Как сообщили наши военные, обстрел велся из реактивной системы залпового огня. Предполагаемое место расположения РСЗО - район Джебель - Шахбо, как сказано выше, находящийся на территории Идлибской зоны деэскалации.

Полученная по оперативным каналам информация позволяет сделать вывод, что развертывание реактивной системы на огневой позиции боевики выполнили под прикрытием тумана. Поэтому подготовку к атаке не удалось своевременно выявить с помощью наблюдателей и средств воздушной разведки.

Всего в районе Кардаха было зафиксировано 12 разрывов. В результате бандитского обстрела один мирный житель погиб, трое получили ранения.

В миротворческом центре также сообщили, что в ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от Турции ожидается полное выполнение сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов и разблокирование трассы Дамаск-Алеппо.