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2 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7505) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 1 слова "в сумме 2 098 172 370,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 098 026 849,7 тыс. рублей";

б) в пункте 2 слова "в сумме 2 190 422 049,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 190 182 919,2 тыс. рублей";

в) в пункте 3 слова "в сумме 92 249 679,1 тыс. рублей" словами "в сумме 92 156 069,5 тыс. рублей";

2) в пункте 1 статьи 4 слова "приложению 4" заменить словами "приложениям 4 и 41";

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

4) дополнить приложением 41 следующего содержания:

5) приложение 6 изложить в следующей редакции:

Статья 2

Статью 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011, N 49, ст. 7047; 2012, N 49, ст. 6758; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4269; N 49, ст. 6927; 2015, N 51, ст. 7245; 2017, N 1, ст. 12, 13; 2018, N 49, ст. 7509; 2019, N 6, ст. 464) дополнить частями 82 и 83 следующего содержания:

"82. Объем субвенции из бюджета Федерального фонда, предоставляемой в 2019 году бюджету территориального фонда города Байконура, определяется в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации порядком и условиями распределения и предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов исходя из численности застрахованных лиц в городе Байконуре на 1 января 2019 года.

83. Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2019 году в бюджете города Байконура на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определяется исходя из численности неработающих застрахованных лиц на 1 января 2019 года в городе Байконуре и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в городе Байконуре.".

Статья 3

1. Объем субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленной в 2019 году бюджету территориального фонда города Байконура до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, учитывается в объеме субвенции, предусмотренной бюджету территориального фонда города Байконура в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Федерального закона).

2. Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплаченная страхователем для неработающих граждан города Байконура до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, учитывается в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Байконура на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащих перечислению в 2019 году в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин

приложение 1
(jpg, JPG, 140 Кб)
приложение 2
(jpg, JPG, 116 Кб)
приложение 3
(jpg, JPG, 358 Кб)

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