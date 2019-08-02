Чиновницу Госдепа США уволили за грубость с подчиненными

Руководство Госдепартамента США приняло решение уволить начальницу отдела планирования политики госдепартамента США Кирон Скиннер за грубость в отношении подчиненных, передает РИА Новости.

Известно, что Скиннер возглавила отдел почти год назад, в сентябре прошлого года, и за это время подразделение покинули треть сотрудников, а еще несколько человек заявили о готовности уволиться в ближайшее время. Все подчиненные жаловались, что начальница регулярно повышала на них голос, грубила, оскорбляла и публично и безосновательно обвиняла в любовных связях.

Примечательно, что решение об увольнении грубиянки-начальницы было принято во время ее отсутствия, когда Скиннер находилась в командировке.