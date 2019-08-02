Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре"

Российская певица и телеведущая Анита Цой отменила ранее запланированные на этот месяц концерты на Черноморском побережье.

Чему причина - полученная 48-летней Заслуженной артисткой травма.

Напомним: Цой серьезно повредила большой палец ноги, зацепившись им о ступеньку на фестивале "Жара" в Баку 26 июля.

После чего передвигалась по музыкальному празднику в инвалидном кресле.

Как сообщила в четверг ТАСС пресс-атташе артистки Анна Кружель, несмотря на положительную тенденцию в лечении, врачи запретили певице отправляться в тур - "чтобы избежать возможных при нагрузках осложнений".

А поскольку тур был запланирован под курортный сезон, "переносить его на другие даты просто нет смысла". Поэтому он и отменен.

Как уточнила представитель, речь идет о выступлениях Цой в Анапе, Евпатории, Сочи, Геленджике, Симферополе, Севастополе, Феодосии и Ялте.

По словам Кружель, зрители смогут вернуть деньги за билеты.