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Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре"

Новости
    02.08.2019, 14:56
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Российская певица и телеведущая Анита Цой отменила ранее запланированные на этот месяц концерты на Черноморском побережье.

Чему причина - полученная 48-летней Заслуженной артисткой травма.

Напомним: Цой серьезно повредила большой палец ноги, зацепившись им о ступеньку на фестивале "Жара" в Баку 26 июля.

После чего передвигалась по музыкальному празднику в инвалидном кресле.

Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
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Как сообщила в четверг ТАСС пресс-атташе артистки Анна Кружель, несмотря на положительную тенденцию в лечении, врачи запретили певице отправляться в тур - "чтобы избежать возможных при нагрузках осложнений".

А поскольку тур был запланирован под курортный сезон, "переносить его на другие даты просто нет смысла". Поэтому он и отменен.

Как уточнила представитель, речь идет о выступлениях Цой в Анапе, Евпатории, Сочи, Геленджике, Симферополе, Севастополе, Феодосии и Ялте.

По словам Кружель, зрители смогут вернуть деньги за билеты.

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