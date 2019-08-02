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Рубрика: Культура

Дочь Даниила Дондурея представит в Венеции фильм-дебют

Текст: Сусанна Альперина

С 27 августа по 7 сентября в Венеции состоится 76-й международный кинофестиваль, в котором участвуют два фильма из России. Это - "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (программа "Горизонты") и "Калина красная" Василия Шукшина (программа "Венецианская классика"). В деловой программе кинофестиваля представлены еще два российских проекта.

Фото: предоставлено фестивалем "Окно в Европу".
Фестиваль "Окно в Европу" состоится в Выборге 2-8 августа

С 30 августа по 1 сентября в рамках фестиваля в шестой раз состоится Venice Gap-Financing Market. На нем представляются будущие фильмы, для которых могут найти партнеров по совместному производству, а также - по финансированию.

В этом году для участия в Венецианском рынке был отобран 51 проект. Все эти фильмы на данный момент находятся в стадии подготовки. Среди них 23 игровые картины, каждая из них уже нашла не менее 70% бюджета; 5 документальных фильмов; 12 проектов, сделанных в формате виртуальной реальности - условие их участия - нахождение не менее 30% финансирования. Кроме того, 8 проектов, которые были разработаны на семинаре Biennale College Cinema VR и 3 проекта, разработанные в ходе семинара Biennale College Cinema.

Среди этих картин - два полнометражных игровых проекта из России. Это "Воздух" (Air) Алексея Германа-младшего и "Способ любви" (Lovehack) Тамары Дондурей.

Перед тем как отправиться в Венецию, "Способ любви" был представлен на защите проектов дебютантов в Министерстве культуры. Присутствующие узнали, что первая полнометражная лента Тамары Дондурей, на счету которой три короткометражных фильма - "Новая Москва", "Маленький поезд" и "21 день", расскажет о Кире - архитекторе, в жизни которой произошла трагедия, и теперь ей нужно научиться жить заново. В ленте, художественным руководителем которой стал Алексей Федорченко, будет раскрыта психология взаимоотношений матери и дочери. Кроме того, по словам продюсера картины Екатерины Филипповой, полноценным героем фильма станет и город, в котором живут герои, - Москва.

Фото: РИА Новости.
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"Кира будет искать выход из воображаемого мира ее макетов в реальный город с его болью, травмами и неспособностью к любви....Кира меняется, подобно тому, как обновляется Москва" - слова режиссера о будущем фильме. В Министерстве культуры был показан ролик - пробы с участием актрис Юлии Хлыниной (дочь) и Светланы Камыниной (мать). Светлана Камынина выступила перед экспертами и призналась, что будущий фильм и для нее - личная история отношений с мамой.

Тамара Дондурей рассказала о том, что к работе над фильмом ее подтолкнули собственные переживания. "Фильм основан на реальных событиях, которые произошли после смерти моего отца (известный культуролог Даниил Дондурей - Прим. С.А.) и связаны и с рождением сына", - слова Тамары Дондурей. "Герои - молодые люди, которых я хорошо знаю. Фильм о том, что нам предстоит принять свое прошлое, чтобы двигаться дальше", - сказала режиссер.

"Смысл, заложенный в названии, - Lovehack - это отчаянная попытка познать мир при помощи любви , как единственно возможный способ это сделать по-настоящему.

"Я давно искала психологический сюжет, построенный на современном городском семейном конфликте. Уверена, что будущий фильм будет с интересом воспринят профессиональной зрительской средой и может стать фестивальным хитом", - говорит Екатерина Филиппова. И продолжает: "Участие в Венеции мы рассматриваем как возможность международно развивать проект и получить партнерство в дистрибьюции, копродукции и в фестивальных контактах".

Новая лента Алексея Германа-младшего "Воздух" была представлена ранее на защите проектов в Фонде кино и получила финансовую поддержку. Известно, что лента расскажет о военных летчиках и что действие будет происходить во время Второй мировой войны. Одну из ролей в картине исполнит сербский актер Милан Марич, ранее сыгравший главную роль в фильме Алексея Германа-младшего "Довлатов". Автор сценария Елена Киселева, оператор-постановщик Роман Васьянов. Режиссер говорил о том, что хочет снять фильм, похожий на "Дюнкерк" Кристофера Нолана, но с бюджетом в десятки раз меньше.

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