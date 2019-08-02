Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2007, N 50, ст. 6247; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 7, ст. 905; N 50, ст. 7357; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2017, N 52, ст. 7920) следующие изменения:

1) в части одиннадцатой первое предложение дополнить словами ", за исключением права требовать надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом и, если иное не предусмотрено договором доверительного управления ценными бумагами, права участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев в случае принятия в доверительное управление и (или) приобретения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющий";

2) часть тринадцатую после слов "Если в соответствии с" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и (или)";

3) дополнить частями восемнадцатой - двадцатой следующего содержания:

"Если это предусмотрено договором доверительного управления ценными бумагами, управляющий вправе принимать в доверительное управление и (или) приобретать за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым он осуществляет.

Управляющий до приобретения инвестиционных паев, предусмотренных частью восемнадцатой настоящей статьи, обязан уведомить учредителя управления о намерении приобрести указанные инвестиционные паи путем направления уведомления в письменной форме, содержащего обоснование совершения сделки с указанными инвестиционными паями, в том числе сведения о соответствии такой сделки интересам учредителя управления. Управляющий может быть освобожден от исполнения обязанности, предусмотренной настоящей частью, на основании письменного заявления учредителя управления об отказе от получения указанных уведомлений.

К отношениям, связанным с приобретением управляющим инвестиционных паев, предусмотренных частью восемнадцатой настоящей статьи, не применяются положения статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, 70; 2019, N 18, ст. 2199) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) пункт 41:

после слов "паевым инвестиционным фондом" дополнить словами ", не предусматривающих, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Договоры управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщиком и аудиторской организацией до подачи специализированному депозитарию на согласование правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее - инвестиционный пай, ограниченный в обороте), заключаются управляющей компанией без указания на то, что она действует в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда, и должны содержать условие, что с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда такие договоры считаются заключенными управляющей компанией как доверительным управляющим паевого инвестиционного фонда с указанием названия паевого инвестиционного фонда.";

б) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"Со дня вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, и имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав паевого инвестиционного фонда (в том числе доходами, полученными от такого имущества), за исключением совершения действий, необходимых для передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, включая действия по передаче указанного имущества другой управляющей компании.

Управляющая компания до передачи в полном объеме другой управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также в отношении прав и обязанностей, которые не могут быть переданы, обязана действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.

Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, обязана совершить все необходимые действия для передачи прав и обязанностей другой управляющей компании по договору доверительного управления таким фондом, включая действия по передаче другой управляющей компании имущества, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, и всех необходимых для осуществления доверительного управления паевым инвестиционным фондом документов и сведений.";

2) статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Имущество, передаваемое в паевой инвестиционный фонд

1. В доверительное управление паевым инвестиционным фондом могут быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления соответствующим фондом, если возможность передачи такого имущества предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Требования к имуществу (за исключением денежных средств), которое может быть передано в доверительное управление паевым инвестиционным фондом, устанавливаются правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом управляющая компания вправе предусмотреть в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом передачу в доверительное управление имущества (за исключением денежных средств) только при условии, если передача такого имущества соответствует интересам всех владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3. Передача в доверительное управление паевым инвестиционным фондом имущества, находящегося в залоге, не допускается.";

3) пункт 3 статьи 131 дополнить словами ", за исключением случая приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, установленного частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

4) в статье 132 :

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Формирование паевого инвестиционного фонда, правила доверительного управления которым подлежат регистрации Банком России, начинается не позднее шести месяцев с даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Формирование паевого инвестиционного фонда, правила доверительного управления которым подлежат согласованию специализированным депозитарием, начинается не позднее шести месяцев с даты внесения Банком России указанного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

При этом срок формирования паевого инвестиционного фонда не может превышать шесть месяцев.";

б) пункт 11 дополнить словами ", за исключением случая приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, установленного частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

в) пункты 17-19 изложить в следующей редакции:

"17. Датой завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда. Датой завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее -инвестиционные паи, не ограниченные в обороте), является дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, датой завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, - дата представления в Банк России согласованных специализированным депозитарием этого фонда изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

18. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда составляется по форме, установленной Банком России, подписывается уполномоченными лицами управляющей компании и специализированного депозитария и представляется в Банк России не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи инвестиционных паев.

Одновременно с отчетом о завершении (окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в Банк России направляются изменения и дополнения в правила доверительного управления этим фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, для их регистрации.

Одновременно с отчетом о завершении (окончании) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в Банк России представляются согласованные специализированным депозитарием этого фонда изменения и дополнения в правила доверительного управления этим фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

19. Банк России на основании отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда вносит соответствующую запись в реестр паевых инвестиционных фондов, а также осуществляет регистрацию изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.";

г) в пункте 191:

в абзаце первом слова "фондом в части" заменить словами "фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в части", первое предложение дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте";

абзац второй после слов "направить в Банк России" дополнить словами "согласованное со специализированным депозитарием";

д) дополнить пунктом 192 следующего содержания:

"192 . В случае отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, на основании подпункта 5 пункта 61 статьи 19 настоящего Федерального закона имущество, переданное в оплату инвестиционных паев этого фонда, и доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев этого фонда, в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда одновременно с возвратом имущества подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении.

Управляющая компания обязана направить в Банк России согласованное со специализированным депозитарием уведомление о возврате имущества не позднее трех рабочих дней с даты возврата всего имущества и доходов, предусмотренных настоящим пунктом.";

е) в подпункте 1 пункта 20 слова "уведомление об этом" заменить словами "согласованное со специализированным депозитарием уведомление об этом по форме, установленной Банком России,";

5) в пункте 1 статьи 14:

а) абзац первый после слов "надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом," дополнить словами "право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата такого дохода,";

б) в абзаце третьем третье предложение исключить;

в) в абзаце пятом слова "и, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, право на получение такого дохода" исключить;

г) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"Инвестиционный пай, ограниченный в обороте, удостоверяет также право владельца этого пая в случае, если такое право предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, при погашении инвестиционного пая.";

д) абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;

6) в статье 141:

а) в пункте 2 слова "Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее -инвестиционные паи, ограниченные в обороте)" заменить словами "Инвестиционные паи, ограниченные в обороте";

б) в пункте 4:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) в случае, если в оплату инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, неквалифицированным инвестором передавалось имущество (помимо денежных средств) и такое имущество находится в составе паевого инвестиционного фонда на момент погашения инвестиционных паев, указанное имущество подлежит выделу в связи с погашением инвестиционных паев и передаче неквалифицированному инвестору в порядке, предусмотренном статьей 251 настоящего Федерального закона. При этом если стоимость такого имущества больше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, управляющая компания обязана уплатить за свой счет в состав имущества фонда сумму указанной разницы. Если стоимость такого имущества меньше, чем сумма, причитающаяся неквалифицированному инвестору в связи с погашением инвестиционных паев, остаток причитающейся суммы выплачивается денежными средствами из имущества фонда;";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) уплатить за свой счет сумму денежных средств (сумму, определенную исходя из стоимости иного имущества), переданных неквалифицированным инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, и стоимости иного имущества, выделенного при погашении таких инвестиционных паев.";

7) пункт 1 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, управляющая компания паевого инвестиционного фонда несет перед учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами.";

8) в статье 17:

а) в пункте 1:

подпункт 6 дополнить словами "в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг";

дополнить подпунктами 151 и 152 следующего содержания:

"151) правила и сроки выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выплаты такого дохода. При этом правила выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд, должны предусматривать, что такой доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим паевой инвестиционный фонд;

152) правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционного пая в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре;";

подпункт 18 после слов "аудиторской организации" дополнить словами "в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливаются нормативным актом Банка России.";

г) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, устанавливаются нормативными актами Банка России.";

д) в пункте 6:

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.";

е) подпункты 1 и 2 пункта 61 признать утратившими силу;

9) в пункте 3 статьи 171 третье предложение дополнить словами "и рассчитывается в порядке, установленном правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом", четвертое предложение исключить;

10) в статье 18:

а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случае осуществления прекращения закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Федерального закона, общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение этого фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 8 второе предложение изложить в следующей редакции: "О созыве общего собрания должен быть уведомлен специализированный депозитарий этого фонда.", дополнить предложением следующего содержания: "О созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, должны быть уведомлены специализированный депозитарий этого фонда и Банк России.";

в) в подпункте 1 пункта 9:

дополнить новым абзацем одиннадцатым и абзацем двенадцатым следующего содержания:

"с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда или инвестиционных паев, ограниченных в обороте, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;

с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона;";

абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым;

г) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должна быть направлена в специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения, а копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, должна быть направлена в Банк России и в специализированный депозитарий этого фонда не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.";

д) пункт 121 изложить в следующей редакции:

"121. Изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, другой управляющей компании.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должны быть представлены на согласование в специализированный депозитарий этого фонда не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, другой управляющей компании. Специализированный депозитарий не позднее 15 рабочих дней со дня представления управляющей компанией изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, согласовывает такие изменения и дополнения при условии их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.";

е) в пункте 13 второе предложение изложить в следующей редакции: "Порядок выплаты денежной компенсации либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в указанных случаях определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.";

11) в статье 19:

а) наименование после слова "России" дополнить словами "и согласование специализированным депозитарием";

б) в пункте 1:

абзац первый после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

абзац второй после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

в абзаце третьем после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,", слова "составу и содержанию" заменить словами "составу, содержанию и форме";

в) дополнить пунктами 11 - 14 следующего содержания:

"11. Управляющая компания вправе предлагать заключить договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, при условии представления специализированным депозитарием этого фонда в Банк России согласованных им правил доверительного управления этим фондом и внесения Банком России этого фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

12. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменения и дополнения в них, согласованные специализированным депозитарием этого фонда, представляются специализированным депозитарием в Банк России не позднее пяти рабочих дней после дня их согласования.

13. Внесение в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня представления специализированным депозитарием этого фонда в Банк России сведений и документов, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.

При внесении Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, проверка согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления таким фондом или изменений и дополнений в них, за исключением сведений, подлежащих внесению в реестр паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе на наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Банком России не проводится.

Банк России не вправе вносить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в случае, если сведения, подлежащие внесению в указанный реестр, не соответствуют требованиям пункта 7 статьи 51 настоящего Федерального закона. В этом случае Банк России направляет лицу, представившему сведения и документы, предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи, уведомление о невозможности внесения в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Требования к содержанию указанного уведомления, а также порядок и сроки его направления устанавливаются нормативным актом Банка России.

14. При наличии расхождений в текстах согласованных специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или в текстах изменений и дополнений в них преимущественную силу имеет текст соответствующего документа, представленного в Банк России.";

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Регистрация правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрация изменений и дополнений в них осуществляются по заявлению управляющей компании, регистрация изменений и дополнений, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании, - по заявлению специализированного депозитария, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария - по заявлению временной администрации.";

д) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Направление правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и направление изменений и дополнений в них на согласование в специализированный депозитарий этого фонда осуществляются управляющей компанией, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другой управляющей компании либо с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона, и их согласование осуществляются специализированным депозитарием самостоятельно с учетом требований, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 настоящего Федерального закона.

Согласование изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, связанных с изменением сведений о специализированном депозитарии и сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда, если таким лицом является специализированный депозитарий, в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария осуществляется специализированным депозитарием, с которым управляющей компанией этого фонда заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария и сведения о котором включаются управляющей компанией в правила доверительного управления этим фондом.

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании у управляющей компании и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, связанных с передачей прав и обязанностей управляющей компании другой управляющей компании, их согласование и представление в Банк России осуществляются временной администрацией.";

е) пункт 3 признать утратившим силу;

ж) абзац первый пункта 4 после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

з) в абзаце втором пункта 5 слова "типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом" заменить словами "нормативным правовым актам Российской Федерации";

и) в пункте 6:

абзац первый после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,", после слов "дополнений в них" дополнить словами "Банком России";

в подпункте 1 слова "типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России" заменить словами "принятым в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России";

подпункт 6 после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

к) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Специализированный депозитарий отказывает в согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений в указанные правила в случаях:

1) несоответствия представленных документов настоящему Федеральному закону, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России либо несоответствия названия паевого инвестиционного фонда требованиям настоящего Федерального закона;

2) наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение;

3) отсутствия у управляющей компании лицензии управляющей компании или у лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого фонда, если таким лицом не является специализированный депозитарий, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра либо несоответствия оценщика или аудиторской организации этого фонда требованиям федеральных законов, регулирующих их деятельность;

4) превышения количества дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по результатам их выдачи над количеством инвестиционных паев, которые могут быть выданы в соответствии с правилами доверительного управления этим фондом;

5) нарушения требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных настоящим Федеральным законом или правилами доверительного управления этим фондом.";

л) пункт 7 после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

м) пункт 8 после слов "инвестиционным фондом" дополнить словами ", инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

н) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Банк России ведет реестр паевых инвестиционных фондов. Порядок ведения реестра паевых инвестиционных фондов, включая требования к составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для ведения реестра паевых инвестиционных фондов, и порядок предоставления выписок из него устанавливаются Банком России.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, временная администрация, специализированный депозитарий, а также иные лица, сведения о которых включены в реестр паевых инвестиционных фондов, представляют в Банк России документы и сведения, необходимые для ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

Представляемые специализированным депозитарием в Банк России документы и сведения, на основании которых в реестр паевых инвестиционных фондов вносятся сведения о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должны соответствовать согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления этим фондом или изменениям и дополнениям в них.";

12) в статье 20:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, раскрывается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а сообщение о согласовании специализированным депозитарием изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется всем владельцам таких инвестиционных паев в порядке, сроки и форме, которые предусмотрены правилами доверительного управления этим фондом.";

б) в пункте 2:

в абзаце первом после слов "инвестиционным фондом," дополнить словами "инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,", слова "пунктами 4 и 5" заменить словами "пунктом 4";

дополнить подпунктом 43 следующего содержания:

"43) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;";

в) абзац первый пункта 3 после слов "инвестиционным фондом," дополнить словами "инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

г) пункт 4 после слов "инвестиционным фондом," дополнить словами "инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,";

д) в пункте 5 слова "их регистрации" заменить словами "представления указанных изменений и дополнений, согласованных специализированным депозитарием этого фонда, в Банк России";

13) пункт 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев.

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с указанным отчетом направляются для регистрации изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования.

Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, направляется управляющей компанией в специализированный депозитарий этого фонда не позднее трех рабочих дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с указанным отчетом управляющей компанией для согласования в специализированный депозитарий направляются изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования.";

14) статью 251 изложить в следующей редакции:

"Статья 251. Выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда

1. В случае, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, владелец инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или владелец инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, являющийся уполномоченным лицом, вправе требовать выдела имущества, составляющего указанный фонд, при погашении инвестиционных паев.

2. В связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда владельцу инвестиционного пая этого фонда могут быть переданы ценные бумаги, и (или) денежные средства, и (или) иное имущество, которые составляют этот фонд.

3. Правила выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда и сроки передачи такого имущества устанавливаются правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с нормативными актами Банка России.

Случаи, при которых выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) этого фонда, а также случаи, при которых выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, невозможен, устанавливаются правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с нормативными актами Банка России.";

15) в пункте 1 статьи 27 слова "депозитарии и" заменить словом "депозитарии,", дополнить словами ", кредитные организации и страховые организации";

16) в абзаце третьем пункта 2 статьи 29 после слов "одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев" дополнить словами "паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,", слова ", если указанные инвестиционные паи ограничены в обороте" заменить словами "одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, ограниченных в обороте";

17) в статье 31:

а) пункт 1 дополнить словами ", в порядке, установленном настоящей статьей, а также статьей 32 настоящего Федерального закона";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и для лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, не может превышать максимальный размер, установленный нормативным актом Банка России, устанавливающим требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В целях обеспечения сохранности имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и обеспечения интересов учредителей доверительного управления после возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда допускается совершение необходимых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего этот фонд, с учетом требований, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи.";

г) пункт 9 признать утратившим силу;

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, за исключением закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона в срок, не превышающий шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Лицо, осуществляющее прекращение закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, а если такой срок не установлен, в срок, не превышающий шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

В случае введения запрета на проведение операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, после раскрытия сообщения о его прекращении течение предусмотренных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок действия указанного запрета.";

18) в статье 32:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами ", за исключением случаев, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении инвестиционного пая";

абзац второй после слов "составляющего паевой инвестиционный фонд," дополнить словами "а также иное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,";

абзац третий дополнить словами "или, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, имущества, приходящегося на их долю в праве общей собственности";

абзац шестой после слова "компенсации" дополнить словами "или, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, имущества";

дополнить новым абзацем седьмым и абзацем восьмым следующего содержания:

"При этом иное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, может распределяться только между владельцами инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, или между владельцами инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, являющимися уполномоченными лицами, в случае, если правилами доверительного управления этими фондами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении инвестиционного пая.

При недостаточности денежных средств (иного имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд) для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства (иное имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд) распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований.";

абзац седьмой считать абзацем девятым;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "и представляет его в Банк России" исключить;

в абзаце втором слова "и порядку его представления" исключить;

в) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, представляет отчет о прекращении этого фонда в Банк России в порядке и сроки, установленные Банком России.

Банк России утверждает отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и принимает решение об исключении этого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

22. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, утверждается специализированным депозитарием этого фонда или временной администрацией, осуществляющей прекращение этого фонда. После утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, лицо, осуществляющее прекращение фонда, по согласованию со специализированным депозитарием (за исключением случая, если лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, является временная администрация) направляет в Банк России уведомление о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее трех рабочих дней со дня утверждения отчета.

Банк России исключает паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, из реестра паевых инвестиционных фондов на основании уведомления лица, осуществляющего прекращение фонда, о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.";

г) в пункте 3:

слова "одновременно с выплатой денежной компенсации" исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

Выдел доли в праве общей собственности на имущество, составляющее биржевой паевой инвестиционный фонд или паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, при его прекращении, если возможность такого выдела предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, осуществляется в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии со статьей 251 настоящего Федерального закона и требованиями, установленными нормативными актами Банка России.";

19) пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 82 следующего содержания:

"82) соблюдать инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда и правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;";

20) в пункте 1 статьи 40:

а) подпункт 6 дополнить словами ", а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

б) подпункт 7 дополнить словами ", а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

21) в пункте 5 статьи 41 слова "в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России" исключить;

22) в статье 44:

а) в пункте 1 слова "инвестиционный фонд, а также по" заменить словами "инвестиционный фонд, согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них, утверждению отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте,";

б) в пункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9. Специализированный депозитарий вправе:";

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) оказывать консультационные и информационные услуги, услуги по ведению бухгалтерского и иного учета, а также услуги по ведению учета и составлению отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с таким имуществом;";

в) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Правила осуществления деятельности специализированного депозитария и оказания услуг, связанных с ее осуществлением, в том числе порядок согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них, порядок утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, формы применяемых документов и порядок документооборота устанавливаются регламентом специализированного депозитария, который подлежит обязательному соблюдению специализированным депозитарием.";

23) абзац первый статьи 49 изложить в следующей редакции:

"Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны заключить договоры оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией. Не допускается заключение указанных договоров с аудиторской организацией, если:";

24) статью 50 изложить в следующей редакции:

"Статья 50. Ежегодный аудит

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда подлежат обязательному аудиту.

2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда помимо мнения о достоверности такой отчетности, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", должно содержать результаты проверки аудиторской организацией:

1) выполнения акционерным инвестиционным фондом по состоянию на отчетную дату установленных настоящим Федеральным законом и (или) в соответствии с ним требований к:

составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда;

расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, цены размещения и цены выкупа акции;

2) соблюдения акционерным инвестиционным фондом установленных настоящим Федеральным законом и (или) в соответствии с ним:

правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и операций с этим имуществом;

требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду;

требований к сделкам, совершенным с активами акционерного инвестиционного фонда.

3. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки:

1) выполнения по состоянию на отчетную дату установленных настоящим Федеральным законом и (или) в соответствии с ним требований к:

составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

2) соблюдения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда установленных настоящим Федеральным законом и (или) в соответствии с ним:

правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

4. В случае, если проверка, указанная в пункте 3 настоящей статьи, проводится в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда помимо мнения о достоверности такой отчетности, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", может содержать результаты указанной проверки.

5. В случае раскрытия (предоставления) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда такая отчетность раскрывается (предоставляется) вместе с аудиторским заключением.";

25) в статье 51:

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Информация об акционерном инвестиционном фонде и о паевом инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальном сайте такого акционерного инвестиционного фонда, официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого акционерного инвестиционного фонда и (или) такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.";

б) в пункте 6 слова ", которые зарегистрированы в установленном порядке" исключить;

в) пункт 9 после слов "паевого инвестиционного фонда" дополнить словами ", правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,";

26) в пункте 1 статьи 52:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;";

б) в подпункте 5 слова "баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд," исключить;

27) в статье 611

а) пункт 1 дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:

"15) утверждение специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;

16) согласование специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них.";

б) пункт 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) нарушения специализированным депозитарием при утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

12) нарушения специализированным депозитарием при согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений в них требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.";

28) пункт 1 статьи 612 дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) неоднократное в течение года нарушение специализированным депозитарием при утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

23) неоднократное в течение года нарушение специализированным депозитарием при согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или изменений и дополнений в них требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.".

Статья 3

Внести в статью 7610 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 11, ст. 1588; N 18, ст. 2557) следующие изменения:

1) пункт 6 части девятой после слов "о соответствии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" дополнить словами "требованиям к указанным правилам, установленным нормативными актами Банка России, и";

2) дополнить частями двенадцатой - пятнадцатой следующего содержания:

"К паевому инвестиционному фонду, созданному в соответствии с положениями настоящей статьи, правила доверительного управления которым предусматривают, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, применяются положения Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", предусматривающие регистрацию Банком России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них, утверждение отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, установленные для паевого инвестиционного фонда, правила доверительного управления которым не предусматривают, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

К паевому инвестиционному фонду, созданному в соответствии с положениями настоящей статьи, правила доверительного управления которым предусматривают, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, не применяются требования статьи 20 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Сообщения о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, созданным в соответствии с положениями настоящей статьи, которые предусматривают, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, предоставляются всем владельцам таких инвестиционных паев в порядке, сроки и форме, которые предусмотрены правилами доверительного управления этим фондом.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, созданным в соответствии с положениями настоящей статьи, которые предусматривают, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если более поздний срок не предусмотрен указанными правилами.".

Статья 4

В части 4 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 32, ст. 5088; N 53, ст. 8440) после слов "или регистрации" дополнить словом "(согласования)", слова "или в правила" заменить словами ", или регистрации изменений, внесенных в правила".

Статья 5

Пункт 3 части 5 статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4248, 4284; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5131; 2019, N 18, ст. 2200) после слова "зарегистрированными" дополнить словами "или согласованными".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" пункта 1, подпункты "а", "в", абзац второй подпункта "г" и подпункт "д" пункта 4, подпункт "а" пункта 6, подпункт "д" пункта 10, пункт 11, подпункт "а", абзац второй подпункта "б", подпункты "в", "г" и "д" пункта 12, пункт 13, подпункты "б" и "в" пункта 18, подпункты "а" и "в" пункта 22, подпункт "а" пункта 26, пункты 27 и 28 статьи 2, пункт 2 статьи 3, статьи 4, 5 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 2 и 5, подпункт "б" пункта 6, абзацы третий - пятый подпункта "а", подпункты "в", "д" и "е" пункта 8, подпункты "а", "в" и "е" пункта 10, абзацы третий и четвертый подпункта "б" пункта 12, пункт 14, подпункты "а" и "г" пункта 18 статьи 2, пункт 1 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 февраля 2021 года.

4. Подпункты "б" и "г" пункта 8 и подпункт "б" пункта 17 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 февраля 2022 года.

5. С 1 февраля 2021 года по 1 февраля 2022 года положения пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" не распространяются на паевые инвестиционные фонды, правилами доверительного управления которыми предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

6. С 1 февраля 2021 года по 1 февраля 2022 года к размеру вознаграждения лиц, осуществляющих прекращение паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которыми предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, не применяется ограничение предельного размера, установленное пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

7. Направленные на регистрацию в Банк России до дня вступления в силу положений, указанных в части 2 настоящей статьи, правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающие, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или изменения и дополнения в них регистрируются в порядке, установленном Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу положений, указанных в части 2 настоящей статьи).

Президент Российской Федерации В. Путин