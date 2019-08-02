Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок УЕФА

Фраппар в этом году судила финал чемпионата мира среди женщин, в котором сыграли США и Нидерланды. Кроме того, на ее счету полуфинал Евро-2017 среди женщин.

Вместе с ней работать на матче будут Мануэла Николози из Франции и Мишель О'Нил из Ирландии.

- Стефани на протяжении ряда лет доказывает, что она является одной из лучших судей-женщин не только в Европе, но и во всем мире, - сказал старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

Напомним, в минувшем сезоне английский "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов - в финале мерсисайдцы были сильнее "Тоттенхэма" - 2:0. А "Челси" выиграл финал Лиги Европы у "Арсенала" со счетом 4:1.

Розыгрыш Суперкубка УЕФА пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.