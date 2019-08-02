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02.08.2019 13:42
Рубрика: Спорт

Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Челси", будет обслуживать бригада арбитров, состоящая преимущественно из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар. О назначении сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фото: AP Photo/Michel Spingler Фото: AP Photo/Michel Spingler
Фото: AP Photo/Michel Spingler
Фото: EPA.
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Фраппар в этом году судила финал чемпионата мира среди женщин, в котором сыграли США и Нидерланды. Кроме того, на ее счету полуфинал Евро-2017 среди женщин.

Вместе с ней работать на матче будут Мануэла Николози из Франции и Мишель О'Нил из Ирландии.

- Стефани на протяжении ряда лет доказывает, что она является одной из лучших судей-женщин не только в Европе, но и во всем мире, - сказал старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

Напомним, в минувшем сезоне английский "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов - в финале мерсисайдцы были сильнее "Тоттенхэма" - 2:0. А "Челси" выиграл финал Лиги Европы у "Арсенала" со счетом 4:1.

Розыгрыш Суперкубка УЕФА пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле.

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