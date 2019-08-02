Главным редактором ТАСС стал Михаил Петров

В старейшем информационном агентстве страны ТАСС сменился главный редактор. Вместо Максима Филимонова на эту позицию назначен Михаил Петров.

Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров в пятницу, 2 августа приступил к обязанностям главного редактора агентства. На этом посту он сменил Максима Филимонова. О назначении ранее сообщил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы", - охарактеризовал нового главного редактора Михайлов.

Отметим, что Михаил Петров работает в ТАСС 20 лет. На протяжении долгого времени он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.