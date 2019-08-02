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2 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)

Федеральный закон от 26 июля 2019 года N 244-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 142 Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 2 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон "О Государственной границе РФ" в редакции 2011 года

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

В части второй статьи 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1999, N 23, ст. 2808; 2002, N 52, ст. 5134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2008, N 29, ст. 3418; 2014, N 52, ст. 7557; 2016, N 27, ст. 4186) слова "за исключением припасов" заменить словами "за исключением погрузки припасов в портах".

Статья 2

Внести в статью 142 Федерального закона от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3833; 2016, N 27, ст. 4186) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "за исключением припасов" заменить словами "за исключением погрузки припасов в портах";

2) в пункте 4:

а) слова ", с указанием маршрутов следования между данными портами и (или) пунктами" исключить;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"В указанном в абзаце первом настоящего пункта перечне должны быть указаны порты и (или) пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров-туристов.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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