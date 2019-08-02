Хирург Леонид Рошаль снова поднял вопрос о детском травматизме

"Это уже крик отчаяния. За последние четыре года неоднократные попытки привлечь внимание общественности к этой теме через средства массовой информации эффекта не дали. Дети продолжают выпадать, умирать или становиться инвалидами... Выпадение детей из окон уже становится национальной бедой. Сколько еще времени дети в современной России будут выпадать из окон? Сколько еще нужно детских смертей, чтобы этим вопросом занялись всерьез?" - заявляет Леонид Рошаль.

На самом деле проблема решается довольно просто: необходимо внести изменения в строительные нормы и правила, регулирующие жилищное строительство. В частности, по этому пути пошла соседняя Беларусь, когда несколько лет назад падение с высоты вышло в республике на третье место среди причин детской смертности. В нашей стране вопрос о необходимости законодательно прописать механизмы обеспечения безопасности детей, проживающих в многоэтажных домах, ставился неоднократно, но дальше разговоров дело пока не идет, - заявляет Леонид Рошаль.

Свое обращение к руководству страны он опубликовал в Twitter. Леонид Рошаль говорит о том, что об этой проблеме знают все. "Бездушие и формализм меня убивает!" - отмечает Президент Национальной медицинской палаты.

Он отметил, что в курсе проблемы многие ответственные лица. Два месяца назад она стала поводом для пресс-конференции с участием уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, а также представителя ГУОООП МВД России Сергея Кравчука и представителя ГУ МЧС России по Москве Сергея Чудопала.

"Но механизм решения ясного вопроса раскручивается очень медленно. И речь идёт не только о новостройках", - отмечает детский доктор. По его словам, инициативу поддержал замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков, но при этом сообщил, выступая на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года, что проблемой следует заниматься "в установленном порядке"."У нас довольно сложная процедура, с привлечением всех заинтересованных экспертов и общественности. Это произойдет не росчерком пера и не завтра, а после длительного обсуждения с экспертами", - цитирует чиновника Леонид Рошаль.

Он настаивает на том, что необходимо ускорить решение проблемы: "А нельзя ли все эти процедуры ускорить? Нельзя ли все это решить за пару месяцев? Или еще быстрее, есть примеры, когда хотят делают", - возмущается Леонид Рошаль в своем письме.