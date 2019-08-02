Япония и Корея оказались на пороге ожесточенного противостояния

Япония ввела против Южной Кореи очередные торговые санкции, исключив Сеул из списка стран, которые пользуются упрощенным режимом при импорте японской продукции. По оценкам экспертов, эти меры затронут большую часть объема всего японского экспорта в Корею, неизбежно приведя к снижению товарооборота. Сеул уже выразил свое сожаление в связи с действиями Токио, дав понять, что пойдет на ответные меры, вплоть до отказа от сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Политологи же отмечают, что южнокорейско-японские отношения оказались в худшем состоянии после 1965 года, когда Сеул и Токио восстановили дипотношения. Прогнозируется, что противостояние двух ведущих государств Восточной Азии продолжится и станет еще более ожесточенным.

Напомним, что с 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Корею ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках в них продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Но в Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 годов. Правительство Южной Кореи заявило, что оспорит решение Японии в суде Всемирной торговой организации и начало выработку контрмер. Параллельно в Южной Корее начался массовый бойкот японской продукции и отказ от поездок в Страну восходящего солнца.

Неизбежность исключения Южной Кореи из японского так называемого "белого списка" стран, которые могут импортировать из Японии в упрощенном порядке товары и продукцию двойного и оборонного назначения, стала очевидна еще вчера. После настоятельных предложений корейцев и, скорее всего, под давлением американцев, которые не очень рады этому конфликту в стане союзников, 1 августа в Бангкоке на полях международной конференции стран прошла встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Японии. Однако результатом общения глав внешнеполитических ведомств стало лишь подтверждение, что конфликт слишком силен, обе стороны считают себя правыми, обвиняя друг друга, и никто не собирается уступать. Диалог получился очень сухим, натянутым и закончился достаточно быстро. Так как это был последний шанс договориться о каком-то примирении, но компромисс найти не удалось, то последствия оказались предсказуемыми.

Сегодня прошло заседание Государственного совета Японии, на котором председательствовал премьер-министр Синдзо Абэ. Местные информагентства вскоре с пометкой "экстренное сообщение" заявили, что правительство Японии одобрило предложение по исключению Южной Кореи из "белого списка", где до сих пор находилось в общей сложности 27 стран, с которыми у Токио были самые близкие и доверительные отношения - это США, государства ЕС, а также Австралия, Новая Зеландия, Аргентина и Южная Корея. Но последняя, которую в этот список Япония включила в 2004 году, оказалась теперь первой в истории страной, которую исключили из числа "привилегированных 27-ми". Если говорить о бюрократических процедурах, то о решении будет формально объявлено 7 августа, и через три недели - 28 августа - Южная Корея будет официально удалена из списка.

Комментируя это решение, министр экономики и промышленности Японии заявил, что за прошедшее время они получили 40 666 мнений о том, как стоит поступить с Кореей, и при этом более 90 процентов высказавшихся поддержали исключение Сеула из "белого списка". По словам чиновника, данное решение не имеет никакого отношения к решению Верховного суда Кореи по вопросу о компенсациях рабочим за принудительный труд на японских предприятиях в годы колониальной оккупации. В качестве причины был назван "недостаточный контроль со стороны Южной Кореи" за своим экспортом. То есть, Токио, если верить заявлению министра, опасается, что военные и стратегические товары и технологии Японии через корейцев могут уйти к тем, кому не следует. Естественно, что Сеул с этим категорически не согласен и считает надуманным предлогом.

В любом случае теперь при экспорте из Японии в Корею товаров и технологий, которые могут иметь двойное назначение или могут быть использованы для производства оборонной или стратегической продукции, будет необходимо каждый раз запрашивать разрешение у правительства Японии. Последнее должно будет дать ответ в течение 90 дней и может отказать в разрешении. "Белый список" же предусматривал для входящих в него стран куда более простой порядок согласования - общее разрешение на все "чувствительные товары и технологии" сроком на три года.

Тут следует учитывать, что упомянутые "товары и технологии двойного или стратегического назначения" включают очень большое количество наименований и толкуется расширительно. Всего в него входит 857 наименований продукции. По оценкам корейских специалистов, введенные меры затронут почти весь импорт из Японии в Корею за исключением продуктов питания, древесины, одежды и т.п., так как все остальное, что корейцы закупали у японцев, как раз входит и эти "стратегические товары и технологии". Ряд экономистов предсказали, что из-за этих новых санкций темпы роста экономики Кореи в текущем году еще больше замедлятся и окажутся по итогам года менее двух процентов. То есть удар для экономики Кореи будет сильным.

Как сегодняшнее решение правительства Японии было ожидаемым, так и реакция на него южнокорейских властей была также полностью предсказуемой. В администрации президента Республики Корея (РК) немедленно выразили "глубокое сожаление" в связи с действиями официального Токио. При этом корейские чиновники дали понять, что Сеул не оставит эти шаги без последствий.

В каком виде будет реализован "корейский ответ"? Можно сразу сказать, что развернувшийся в Корее общественный бойкот японских товаров и продукции станет еще более интенсивным. Тут корейцев особо и уговаривать не надо. Отношения с Японией у Кореи в послевоенные годы всегда были непростыми, а временами и враждебными, что объясняется целым комплексом разногласий по поводу трактовки периода японской оккупации Корейского полуострова в 1910-1945 годов, вопросами извинений и компенсаций за преступления японской военщины в период Второй мировой войны. Сюда же следует добавить территориальный спор вокруг небольшого архипелага, дискуссии в отношении "правильного" наименования Восточного (Японского) моря и другое. Так что если с 4 июля в Корее стихийно развернулось движение "Нет Японии, не покупаем и не продаем японских товаров, не ездим в Японию, не едим японское", то теперь это станет еще более ожесточенным. Стало доходить даже до того, что в некоторых корейских автосервисах отказываются обслуживать автомобили японского производства, звезд шоу-бизнеса подвергают жесточайшей критике, если они вдруг случайно обмолвятся, что поели суши и т.д.

С другой стороны, можно предположить, что отказ корейцев от того же японского пива, которое было до этого популярно в Стране утренней свежести, и прочие меры выглядят, возможно, и ярко, но не такие уж и действенные. Можно предположить, что ущерб Японии от бойкота будет непропорционально меньше, чем корейские потери от принятых сегодня мер.

В этой связи следует ожидать и других, более серьезных шагов Южной Кореи. Сеул дает понять, что для него весь этот конфликт - дело принципа, а потому он может пойти далеко. В ходе встречи вчера министров иностранных дел РК и Японии в Бангкоке глава корейского внешнеполитического ведомства Кан Ген Хва сказала, что Сеул "вынужден будет полностью пересмотреть всю систему взаимодействия с Токио в сфере безопасности", если Япония удалит Корею из уже упомянутого "списка 27-ми стран".

Высока вероятность, что Южная Корея откажется от соглашения с Японией по обмену секретной информации в военной сфере. Этот договор до сих пор позволял двум странам сотрудничать по северокорейскому направлению, обмениваясь сведениями по ситуации в КНДР. Считается, что у Японии лучше и больше возможностей в плане технического наблюдения за Северной Кореей, тогда как у Южной Кореи более эффективно работает "классическая" агентурная разведка в отношении КНДР. А потому обмен сведениями был выгоден обеим сторонам. Теперь же может дойти до того, что Сеул прекратит сотрудничество, хотя Южная Корея тоже выигрывала от этого взаимодействия.

Проблемой для Сеула является то, что на деле эффективный экономический ответ Южной Кореи на японские санкции пока не просматривается. Все ограничивается либо эмоциональными и шумными бойкотами пива и суши, либо уже упомянутого отказа от взаимодействия в сфере обороны, где урон будет серьезен и для самих корейцев. Наверняка чиновники и эксперты Южной Кореи в настоящее время устраивают одну за другой сессии "мозгового штурма", думая, как бы в ответ побольнее ударить японцев.

Сейчас уже очевидно, что конфликт просто так не утихнет. Дело зашло дальше типичных для предыдущих периодов "обострения" обменов острыми выпадами в виде официальных заявлений, которые, как правило, не имели серьезных последствий. Исключение Южной Кореи из "белого списка" - очень серьезный шаг. Чтобы оценить всего его последствия, потребуется время, но вполне может быть, что мы наблюдаем качественный сдвиг всей системы японско-южнокорейских связей, смену парадигмы, в результате чего две страны действительно будут теперь рассматривать друг друга с позицией враждебности и явной конкуренции.

Как верно отметили СМИ как Японии, так и Кореи, в настоящий момент двусторонние отношения оказались в самом большом кризисе за период после 1965 года, когда Сеул и Токио восстановили дипотношения. Журналисты двух стран любят прибегать к броским и громким эпитетам, зачастую преувеличивая масштаб проблем, но, как видится, на этот раз эти оценки очень похожи на реальное отражение сложившейся ситуации.

Все это, конечно же, не может не беспокоить Соединенные Штаты, которые наблюдают, как уходит в небытие их давняя идея создать в этом регионе полноценный трехсторонний альянс с Кореей и Японией. Пока все выглядит так, что будут оставаться отношения военно-политического альянса лишь в двусторонних плоскостях США-Япония и США-РК, тогда как Сеул и Токио будут рассматривать друг друга скорее как врагов, чем возможных союзников.

Япония уже давно при всех опросах конкурировала с Северной Кореей за звание "главной угрозы" с точки зрения южнокорейцев. Согласно последним исследованиям и опросам общественного мнения, Япония обогнала КНДР, и сейчас больше тех корейцев, кто считает именно Токио главным врагом Сеула, а не Пхеньян, хотя за текущую неделю он уже дважды запустил ракеты, нацеленные, исходя из их радиуса действия, в первую очередь против Юга. Кроме того, многие программы модернизации ВВС и флота Южной Кореи нацелены на возможный вооруженный конфликт не только с КНДР, но и с Японией, где потенциальным местом для стычки может стать архипелаг Токто (Такэсима) в Восточном (Японском) море, который контролируют корейцы, но при этом на него активно претендуют японцы.

Корейцы пытались привлечь США в качестве посредника в развернувшемся в последние недели конфликте, чтобы "урезонить" Токио. Однако, насколько нам известно, хотя в Вашингтоне этого открыто не говорят, в руководстве США доминируют те, кто считает, что "бучу" спровоцировала Корея. Формально же Соединенные Штаты несколько раз подчеркнули, что не будут вмешиваться в конфликт, призвав союзников самим урегулировать разногласия. США ранее предупредили обе стороны, что их разногласия не должны касаться военного направления, но все складывается иначе. Сеул и Токио "закусили удила" и не намерены уступать друг другу. Можно ожидать, что США в итоге все-таки вмешаются в этот конфликт либо он может превратить Японию и РК в государства, которые будут рассматривать друг друга исключительно с позиций противостояния и противоборства.