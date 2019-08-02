Юрист: Наказание за несанкционированные акции на Западе жестче, чем в России

Конституцией РФ (статья 31) предусмотрено, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Согласно федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.

Естественно митинг - это публичное мероприятие, участники которого в силу указанного закона должны:

- выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации);

- соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия;

- соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств.

Когда нарушаются указанные требования закона, несанкционированно перекрывается движение автотранспорта, не выполняются законные требования сотрудников органов внутренних дел, нарушается общественный порядок, сотрудники правоохранительных органов должны на это реагировать, чтобы митинг не превратился в массовые беспорядки.

За нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга предусмотрена административная ответственность, где возможны санкции в виде административного ареста до 20 суток или штрафа в размере до 300 000 рублей (для физических лиц), а при повторном нарушении - административный арест до 30 суток или штраф в размере 300 000 рублей (для физических лиц).

В уголовном кодексе предусмотрена ответственность за неоднократное нарушение неустановленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в ст. 212.1 УК РФ. Наказания за совершение данного преступления: штраф в размере от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей или лишением свободы до 5 лет.

Однако для ее применения есть необходимые условия, а именно лицо должно ранее быть привлеченным к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение 180 дней. Если данное условие не выполнено, то привлечение к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ невозможно.

При этом согласно законодательству Королевства Дании за незаконное собрание людей с целью осуществления или угрозы применение насилия в отношении людей или имущества предусмотрено тюремное заключение до 3 лет.

По уголовному законодательству Королевства Швеции, если толпа людей нарушает общественный порядок, демонстрируя намерение совершить групповое насилие против публичной власти, или иным образом принудить или воспрепятствовать определенным мерам, и не расходится когда власти приказывают это сделать, то подстрекатели и руководители должны быть приговорены за массовые беспорядки к тюремному заключению на срок не более четырех лет, а другие участники действий толпы к штрафу или к тюремному заключению на срок не более двух лет. Если участник толпы, которая нарушает общественный порядок, не подчиняется распоряжению, направленному на поддержание порядка, или вторгается на территорию, которая с этой целью огорожена или закрыта, должен, если не произошли массовые беспорядки, быть приговорен за неподчинение полицейскому приказу к штрафу или к тюремному заключению на срок не более шести месяцев.

В Федеративной Республике Германии также предусмотрена уголовная ответственность за нарушение общественного спокойствия, сопряженного с насильственными действиями группы лиц с лишением свободы до 3 лет.

В тех же США предусмотрено лишение свободы до 5 лет за любое содействие беспорядкам.

Конечно же в России есть уголовная ответственность за массовые беспорядки, закрепленная в ст. 212 УК РФ - За организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовку лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Но тут надо принимать во внимание, что массовыми беспорядками признаются действия в виде насилия, погромов, поджогов, уничтожении имущества, применении оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, предоставляющих опасность для окружающих, оказании вооруженного сопротивления представителю власти.

То есть уголовная ответственность предусматривается за более агрессивные действия, нежели нарушение порядка проведения митинга.

Кроме того, в российском уголовном законодательстве в ст. 318 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение насилия в отношении представителя власти. В случае применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. А в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Стоит отметить, что по законодательству Французской Республики лишь за угрозу применения насилия в отношении представителя закона предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения до 2 лет или штрафа в размере 200 000 франков. А в случае применения насилия в отношении представителя закона наказание увеличивается до 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 000 000 франков.

В Германии же был принят законопроект об ужесточении наказания за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В случае нападения на полицейского во время исполнения им должностных обязанностей наказание подразумевает лишение свободы сроком до 5 лет. Это при том, что в Германии полиции предоставлены широкие права при разгоне демонстраций. Она имеет право применять силу и меры физического воздействия - резиновые дубинки, слезоточивый газ, водометы, а при необходимости, по усмотрению самих полицейских, и огнестрельное оружие.

То есть очевидно, что в иных странах санкции за проведение несанкционированных митингов, либо массовых беспорядков жестче, нежели в России.

При этом представителям правоохранительных органов этих стран разрешено применение более серьезных мер для поддержания порядка, нежели использую в России.