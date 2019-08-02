Иван Демидов: Возмущен попытками оппозиции вернуть страх в Москву

Иван Демидов, председатель фонда развития современного искусства:

- Моя позиция по поводу несанкционированных митингов простая. Мы уже сто раз убеждались, что свобода без понимания ответственности приводит к крови. Я глубоко возмущен тем, что кто-то пытается вернуть страх в Москву, чтобы горожане снова опасались гулять и просто ходить по городу по своим делам.

Поддерживаю мэра города Сергея Собянина в том, что главное для властей сейчас - безопасность горожан. Многие прикрываются фиговыми листочками прогулок. Но мы же все люди взрослые, и должны понимать, чем это заканчивается, значит, нарушители должны отвечать по закону. И свои права нужно отстаивать тоже в рамках правового поля.