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2 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 253-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 21 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 2 августа 2019 г.

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

В части первой статьи 29 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357) слова "Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя".

Статья 2

В абзаце втором пункта 6 статьи 21 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2013, N 52, ст. 6971) слова "и Санкт-Петербурге" заменить словами ", Санкт-Петербурге и Севастополе".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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