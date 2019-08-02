Как встречают боевой праздник брестские десантники

Праздничным листопадом с боевых вертолетов расцветят тысячелетний город над Бугом листовки с поздравлением бесстрашных бойцов ВДВ. В героическом Бресте в гвардейской десантно-штурмовой бригаде 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций.

Прежде всего, с раннего утра десантники всех поколений соберутся в парке воинов-интернационалистов, чтобы возложить цветы к памятнику. А затем в память о погибших при исполнении воинского долга брестчанах состоится многокилометровый забег. Его участники пробегут с флагом сил специальных операций, который на финише будет вручен командиру 38-й бригады Александру Ильюкевичу.

По заведенной традиции в бригаде сегодня ожидают родных близких военнослужащих и местных жителей. Воины блеснут своим мастерством рукопашного боя, сообщает агентство. Запланированы показательные выступления разведывательно-десантной роты, будет продемонстрирован и грозный потенциал новейшей военной техники. А одной из изюминок встречи с бойцами ВДВ станет "вальс" комплексов МЗАК. Эффект представлению добавит танец четырех пар на фоне этой мощной боевой техники.

Кстати, в гости к жителям Бреста приглашены и участники конкурсов армейских международных игр - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда", церемония открытия которых, как уже информировал "СОЮЗ", намечена на 3 августа в Брестской крепости. А сами состязания, которые пройдут в рамках пятых Армейских игр "АрМИ-2019", стартуют на полигоне "Брестский" и продлятся до середины месяца.

В условиях, приближенных к боевым, на полигоне будут демонстрировать профессиональную подготовку снайперы и спецназовцы из Союзного государства, Китая, Греции, Ирана, Марокко. Впервые подали заявки на участие военнослужащие из Иордании, Камбоджи, Конго, Кубы и Шри-Ланки.

Меткие стрелки, пояснили в бригаде, соревнуются в три этапа: индивидуальный зачет, парный зачет, снайперская эстафета. Воины будут использовать снайперскую винтовку СВД со штатными дневным и ночным прицелом, пистолет Макарова ПМ, учебные гранаты.

А вот "Полярная звезда", пояснили организаторы игр, - это уже конкурс среди профессионалов специального назначения, которые готовы к выполнению самых неожиданных и сложных заданий. Им предстоит преодолеть два дымохода, канатные препятствия, кочки заболоченного участка, двухметровую стенку и ров с качающими бревнами. И это только увертюра к состязаниям: проверка готовности личного состава к выполнению учебно-боевых задач. Спецназовцам предстоит взрывать автомобиль, преодолевать завалы и заминированный участок местности. В общем, у тех, кто идет впереди, всегда много чрезвычайных и опасных задач и целей.

Кроме того, разведчикам предстоит решать тактические головоломки в условиях постоянно меняющейся обстановки. А это, утверждают знатоки, только придаст соревнованиям зрелищности и даже особого драматизма. Кстати, Россию в этом году на белорусском полигоне будут представлять воины-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ, сообщает БЕЛТА.