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Рубрика: Экономика

Карты "Мир" снабдят отечественным чипом для бесконтактной оплаты

Текст: Евгений Гайва
В картах "Мир" будет использоваться первый чип российского производства для совершения бесконтактной оплаты, сообщили в АО "НИИ Молекулярной электроники", которое разработало чип.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Новинка уже сертифицирована Национальнальной системой платежных карт (НСПК). Новая версия банковского чипа имеет собственную операционную систему.

Фото: istockphoto.com
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Выпускать чип будет предприятие "Микрон", которое входит в в совместное предприятие АФК "Система" и "Ростеха", передает РБК. Процесс выпуска чипов полностью будет налажен на территории России.

Сейчас в бесконтактных картах "Мир" применяются чипы иностранного производства - Cosmo и Optelio (Франция), а также Kona (Южная Корея).

Сейчас большинство карт "Мир" выпускают с поддержкой технологии бесконтактной оплаты. По данным НСПК, на конец мая 2019 года российские банки выпустили 59,4 миллионов карт "Мир". Эти карты сейчас занимают пятую часть рынка.

Разработчик чипа рассчитывает, что его продукт постепенно вытеснит зарубежные чипы.

Экономика Финансы Банки Закон о национальной платежной системе
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