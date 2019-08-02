КДК РФС наказал "Ростов" за избиение болельщиков "Спартака"

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".

После окончания того матча сотрудники полиции применили насилие в отношении болельщиков московского клуба. Сама игра завершилась со светом 2:2.

"За необеспечение принимающей стороной безопасности и иные пункты регламента "Ростов" оштрафован на 650 тысяч рублей. Также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно. Испытательный срок - до конца чемпионата России - 2019/20.

В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более серьезные санкции", - сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.