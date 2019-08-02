Китай ответит США на очередное повышение пошлин

"Если США повысят пошлины, то китайская сторона предпримет ответные меры. Думаю, что Соединенные Штаты должны, как следует подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий", - заявила в свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на регулярном брифинге. Она добавила, что Вашингтон "будет нести ответственность" за эскалацию торговых войн.

Ранее о намерении повысить пошлины сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Это произошло сразу же после завершения в Шанхае 12 раунда торгово-экономических консультаций Китая и США на высоком уровне. Вместе с тем американский лидер выразил надежду на продолжение позитивного диалога с Пекином о достижении торговой сделки.

Аналитики полагают, что США, размахивая "дубинкой таможенных пошлин", оказывают давление на Китай и выдвигают требования, выходящие за рамки торговли. Это разрушает с трудом завоеванные возможности для возобновления консультаций. Действия США не приведут к урегулированию разногласий и нанесут ущерб самим Соединенным Штатам и всему миру.

В мае этого года Международный валютный фонд сделал вывод, что в торговой войне основные проигравшие - производители и потребители. В МВФ также отмечают, что введение повышенных тарифов привело к сокращению торговли между США и Китаем, при этом двусторонний торговый дефицит в целом остается неизменным.

Есть все признаки того, что торговые трения между КНР и США оказывают негативное воздействие на американский рынок труда, а также на производственный сектор и малые предприятия. Об этом говорится на сайте деловой газеты Financial Times, которая ссылается на отчет аналитической компании ADP.

Китай также столкнулся с трудностями из-за торговых трений с США. Но основные макроэкономические показатели в первой половине этого года свидетельствуют о его способности противостоять негативному влиянию, а экономика демонстрирует эластичность и огромный потенциал развития.

Китайские власти призывают США предпринять больше мер, способствующих проведению переговоров, и показать при этом искренность и доброжелательность. Как заявил недавно глава МИД КНР Ван И, Пекин "открыт для равноправных консультаций", но не приемлет давления со стороны Вашингтона и не пойдет на заключение невыгодной для себя сделки.