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02.08.2019 17:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай ответит США на очередное повышение пошлин

Китай выступает против плана США ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов и будет принимать необходимые контрмеры для защиты собственных интересов. Об этом заявили 2 августа в Министерстве коммерции КНР, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

"Если США повысят пошлины, то китайская сторона предпримет ответные меры. Думаю, что Соединенные Штаты должны, как следует подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий", - заявила в свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на регулярном брифинге. Она добавила, что Вашингтон "будет нести ответственность" за эскалацию торговых войн.

Ранее о намерении повысить пошлины сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Это произошло сразу же после завершения в Шанхае 12 раунда торгово-экономических консультаций Китая и США на высоком уровне. Вместе с тем американский лидер выразил надежду на продолжение позитивного диалога с Пекином о достижении торговой сделки.

Аналитики полагают, что США, размахивая "дубинкой таможенных пошлин", оказывают давление на Китай и выдвигают требования, выходящие за рамки торговли. Это разрушает с трудом завоеванные возможности для возобновления консультаций. Действия США не приведут к урегулированию разногласий и нанесут ущерб самим Соединенным Штатам и всему миру.

В мае этого года Международный валютный фонд сделал вывод, что в торговой войне основные проигравшие - производители и потребители. В МВФ также отмечают, что введение повышенных тарифов привело к сокращению торговли между США и Китаем, при этом двусторонний торговый дефицит в целом остается неизменным.

Есть все признаки того, что торговые трения между КНР и США оказывают негативное воздействие на американский рынок труда, а также на производственный сектор и малые предприятия. Об этом говорится на сайте деловой газеты Financial Times, которая ссылается на отчет аналитической компании ADP.

Китай также столкнулся с трудностями из-за торговых трений с США. Но основные макроэкономические показатели в первой половине этого года свидетельствуют о его способности противостоять негативному влиянию, а экономика демонстрирует эластичность и огромный потенциал развития.

Китайские власти призывают США предпринять больше мер, способствующих проведению переговоров, и показать при этом искренность и доброжелательность. Как заявил недавно глава МИД КНР Ван И, Пекин "открыт для равноправных консультаций", но не приемлет давления со стороны Вашингтона и не пойдет на заключение невыгодной для себя сделки.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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