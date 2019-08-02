Законы большинства стран Запада грозят уголовной ответственностью тем, кто участвует в несанкционированных массовых мероприятиях, а тем более - осмеливается поднять руку на стража порядка. Всегда требуется заблаговременное согласование демонстраций с властями, которые имеют право отказать. Более того, зачастую законы устанавливают и довольно жесткие критерии того, что считать "массовой" акцией или "беспорядками".

Одни из самых суровых в мире законов по массовым мероприятиям действуют в США, где они варьируются от штата к штату. Начать с того, что муниципальные власти обладают широкими правами отказать в проведении акции в тех местах, где посчитают ее нецелесообразной, или если сведения в заявке недостаточно полные. Особенно в Вашингтоне, где согласовывать их необходимо не менее, чем за 15 суток. Если участники акции нарушают одобренный план, то полицейские автоматически получают право арестовывать и разгонять демонстрантов, в том числе с применением спецсредств, включая слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты.

В штате Калифорния только за призывы к беспорядкам установлен штраф в 1000 долларов и до года тюрьмы. По местному уголовному кодексу беспорядками считаются мероприятия с участием от двух человек, которые "совершают или угрожают насилием, беспокоят окружающих". Их участникам также грозит до года тюрьмы. Незаконным собранием считается акция из двух и более человек в том случае, если их действия представляют очевидную опасность или грозят актами насилия. Один только факт присутствия на незаконном собрании - уже нарушение, даже если конкретный участник не совершает никаких действий. Если же участники насильственной акции отказываются разойтись, им грозит до 6 месяцев тюрьмы.

В Северной Дакоте за участие в беспорядках, а также за попытку скрыть лицо дают до года тюрьмы и 3 тысяч долларов штрафа, а если число участников превышало 100, то кара гораздо жестче - до 10 лет и 20 тысяч штрафа. В Западной Вирджинии в прошлом году приняли закон, расширивший перечень правоохранительных структур, с сотрудников которых снимается ответственность за гибель или травмы протестующих при разгонах незаконных собраний. В ответ на попытки поднять руку, а тем более применить силу против полицейских в США вообще нередко отвечают применением "летальной силы".

В Старом Свете законы не отстают.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, где уведомление о проведение акции подается в полицию минимум за 6 дней, для признания беспорядков массовыми достаточно 12 человек. Их участнику грозит до 10 лет тюрьмы и/или крупный штраф. Если собравшихся меньше 12, но больше 3, то за беспорядки можно угодить за решетку на срок до 5 лет, а в дополнение получить штраф на 2 тысячи фунтов.

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ численный критерий еще ниже. Здесь массовыми называются мероприятия от 6 человек. Более того, как только их участники начнут вести себя вызывающе или "вызывать беспокойство у окружающих", закон сразу квалифицирует такую акцию как "беспорядки", за что сажают в тюрьму на срок до двух лет. Для незаконного собрания достаточно всего трех человек. Если они при этом подстрекают к участию окружающих, их могут усадить за решетку на срок до года.

Во ФРАНЦИИ согласовывать демонстрации нужно не менее, чем за три дня. За проведение несанкционированной акции или отступление от плана мероприятия организаторам грозит до 6 месяцев заключения и 7,5 тысячи евро штрафа. Если протестующие дважды не вняли призывам полиции разойтись, правоохранители имеют право применить силу и начать разгон акции. Тем, кого при этом задержат, могут выписать штраф на сумму до 15 тысяч евро или даже приговорить к году тюрьмы. А если у протестующих обнаружат предметы, которые могут служить оружием, и сроки, и штрафы увеличиваются в пять раз.

В ГЕРМАНИИ, где нельзя протестовать у зданий органов власти, за один только призыв к участию в несогласованной акции можно получить штраф или даже тюремный срок до года. Если мероприятие согласовано, но демонстранты нарушили одобренный властями план, то организаторам "светит" до полугода тюрьмы или штраф в размере 180 дневных норм оплаты труда. Рядовых протестующих за отказ разойтись или нарушение правил акции штрафуют на 511 евро, а за препятствование полиции или сокрытие личности - на 1278 евро.

В ИТАЛИИ за демонстрацию без уведомления властей за три дня закон наказывает организаторов штрафом до 413 евро и тюремным сроком до 6 месяцев. А если протестующие вышли на улицы вопреки запрету властей, то срок заключения увеличивается до одного года. Аналогичное наказание грозит тем, кто не подчиняется полиции.

Еще более строг к нарушителям закон в ШВЕЦИИ, где согласовывать выступления надо не менее, чем за 7 дней. Здесь организаторам незаконных митингов грозит до четырех лет тюрьмы, а рядовым участникам - до двух лет тюрьмы. В соседней ФИНЛЯНДИИ не слаще. Те, кто отправился на несогласованный митинг, нарушает порядок и не внимает стражам порядка, могут получить до 3 лет тюрьмы или 15 тысяч евро штрафа.

Жесткость не только на бумаге, но и в деле

Не следует верить домыслам о том, что жесткость законов на Западе компенсируется мягкой полицейской или судебной практикой. Примеров того, как правоохранители в этих странах разгоняют демонстрантов, в том числе мирных, резиновыми пулями, слезоточивым газом и другими спецсредствами, более чем достаточно. Как и приговоров с тюремными сроками за участие в беспорядках и применение силы против полицейских. Какими бы жесткими ни были действия полиции, впоследствии власти всегда оправдывают их тем, что это было необходимо для безопасности большинства граждан.

Сейчас во Франции большой резонанс вызвало дело Стива Канисо. Этот 24-летний житель Нанта пропал в ночь с 21 на 22 июня во время праздника музыки. Участников концерта на набережной Луары под утро стали разгонять полицейские. Причем, как это бывало с "желтыми жилетами", применили слезоточивый газ, резиновые пули. Полтора десятка человек, спасаясь, бросились в реку. Один из них - Стив Канисо из нее так и не выбрался, а его тело нашли лишь в начале этой недели. Общественность протестует, но власти отрицают связь между действиями полиции и гибелью парня.

Активно использовались спецсредства и для усмирения многомесячных протестов "желтых жилетов" во второй половине 2018 - начале 2019 года.

Но мало где демонстрантов усмиряют столь жестко, как в США. В 2014 году мир поразили кадры силового подавления демонстраций в американском Фергюсоне (штат Миссури). Местные жители вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия после того, как белый патрульный расстрелял убегавшего от него безоружного темнокожего подростка. Вспыхнули беспорядки, и для разгона толпы власти ввели бронетехнику, использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Беспорядки продолжались несколько месяцев, задержаны были сотни человек.

Годом позже в американском Кливленде (штат Огайо) полиция задержала более 70 участников акции протеста, которые вышли на улицы после оправдательного вердикта правоохранителю, обвиненному в убийстве двух безоружных человек. Акция в целом проходила мирно, но некоторые ее участники выходили на проезжую часть, создавая помехи автомобильному движению, за что сразу были арестованы.

В тот же год страну всколыхнули массовые беспорядки на расовой почве в Балтиморе (штат Мэриленд). Акция переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты закидывали полицейских камнями, бутылками, поджигали и грабили магазины вокруг. Те отвечали светошумовыми гранатами, задержав свыше 200 человек. Подразделения Национальной гвардии США были введены в Балтимор впервые за почти полвека.

Еще один яркий пример - разгон в США акций движения "Захвати Уолл-стрит", выступавшего против социального и экономического неравенства и преступлений финансовой элиты. В октябре 2011 года во время марша по Бруклинском мосту полиция арестовала около 700 человек за то, что они сошли с тротуара на проезжую часть. А в ноябре полиция приступила к сносу палаточного лагеря митингующих в одном из парков Нью-Йорка под предлогом жалоб жителей прилегающих кварталов. Когда мирные и безоружные демонстранты отказались разойтись, полиция пустила в ход силу, включая слезоточивый газ. По состоянию на январь 2012 года арестам в те недели подверглись до 6 тысяч человек. Правозащитные организации фиксировали сотни случаев жестокого обращения со стороны полицейских, также чинивших препятствия работе журналистов и запрещавших вести съемку. Позже стало известно, что министерство внутренней безопасности и ФБР использовали в работе по "Захвати Уолл-стрит" совместную рабочую группу, обычно работающую по террористам.

Одна из самых трагичных историй такого рода - беспорядки в Лос-Анджелесе в апреле 1992 года. Первые акции протеста вспыхнули после того, как суд оправдал четырех белых полицейских по делу о жестоком избиении чернокожего Родни Кинга. Хаос охватил Лос-Анджелес на шесть дней. В городе ввели комендантский час, развернули части Национальной гвардии. В кровавых столкновениях с полицией погибли 53 человека, из которых 10 были застрелены правоохранителями, арестовано около 12 человек. Вспыхнуло свыше 3 тысяч пожаров, разрушено более тысячи зданий. Материальный ущерб оценивался в 1 млрд долларов.

Причем такую жестокость полицейские в США проявляют не только в те моменты, когда надо усмирить большую толпу, но и на совершенно мирных и куда менее масштабных мероприятиях. Например, в 2007 году несколько десятков человек собрались на акцию и скандировали лозунги против тяжелых условий труда в штате Род-Айленд. Когда они не подчинились требованию полицейских разойтись, последние выхватили из толпы девушку и скрутили ее столь грубо, что нанесли серьезную травму колена, из-за которой медики едва не ампутировали ей ногу. Остальных разогнали слезоточивым газом.

В 2011 году полиция без раздумий арестовала пять человек за то, что те решили потанцевать у мемориала президенту Томасу Джефферсону в знак протеста против решения суда, который запретил такого рода телодвижения у национальных монументов. А в штате Калифорния полицейские обильно окатили слезоточивым газом группу студентов, которые не то, что не бунтовали, а просто сидели на траве в знак поддержки движения "Захвати Уолл-стрит". Страж порядка сделал это для того, чтобы было проще надеть на них наручники и освободить проход.

В 2016 году полиция силой разогнала митинг и арестовала около 120 человек, которые выступали против проекта строительства участка нефтепровода Dakota Access в штате Северная Дакота. Участники вели себя мирно, но, как свидетельствовали и попавшие под горячую руку журналисты, правоохранители действовали крайне агрессивно, пустив в ход дубинки и задерживая всех без разбора.