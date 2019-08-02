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02.08.2019 15:53
Рубрика: Экономика

Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Текст: Юлия Кривошапко
Биржевой курс доллара в пятницу днем поднялся выше отметки в 65 рублей. По данным Московской биржи на 15:15 мск, американская валюта стоила 65,28 рубля - на 92 копейки больше уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро вырос до 72,4 рубля - плюс 1,14 рубля к закрытию торгов четверга.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За первые два дня августа против рубля сыграло сразу несколько факторов, комментирует Александр Разуваев, руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари".

Фото: iStock
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Во-первых, ставка ФРС США, как и ожидалось, была снижена на 25 базисных пунктов - до 2,00-2,25 процента. "Негативом стало то, что в заявлении не было фраз по поводу дальнейшего смягчения", - уточняет Разуваев.

Во-вторых, СМИ узнали о введении новых санкций США против России по "делу Скрипалей".

Главным же фактором, надавившим на рубль, по мнению Разуваева, стали планы Трампа ввести десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме 300 миллиардов долларов с 1 сентября. "Рынок опасается замедления спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны США и Китая и замедлением роста китайской экономики", - поясняет аналитик.

Снижению курса рубля способствует также усиление нисходящей тенденции на российском долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI сегодня резко ушел вниз, обновив двухнедельный минимум, добавляет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

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Происходящее на бирже отразилось на официальных курсах валют, установленных ЦБ на выходные и понедельник, 5 августа. Курс евро вырос на 1,23 рубля - до 71,70 рубля, курс доллара прибавил 80,83 копейки - до 64,64 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 1 рубль - до 67,82 рубля.

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