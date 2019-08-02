Магуайр станет самым дорогим защитником в истории

Защитник "Лестера" Гарри Магуайр в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы согласились заплатить за игрока 85 млн фунтов стерлингов (более 93 млн евро). Если сделка состоится, то Магуар станет самым дорогим защитником в истории футбола.

По данным The Sun, "МЮ" согласился отдать за игрока 85 млн фунтов стерлингов, хотя изначально был готов заплатить только 70 млн.

26-летний Магуайр выступает за "Лестер" с 2017 года, за это время он сыграл в 76 играх и забил пять голов. Его трансфер из "Халла" обошелся в 17 млн фунтов стерлингов.

На данный момент самым дорогим защитником мира является Вирджил ванн Дейк, за которого "Ливерпуль" заплатил 75 млн фунтов стерлингов.