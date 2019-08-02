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02.08.2019 16:48
Рубрика: Общество

Математик объяснила, как решать взорвавшую Сеть задачку

Текст: Ирина Ивойлова

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) назвала правильный ответ в спорном примере из школьного курса математики.

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- Правильный ответ в примере из школьной математики с делением, умножением и сложением, который вызвал большие споры в социальных сетях, - "16", - сообщила заведующая кафедрой "Математика" Российского университета транспорта (МИИТ) Людмила Кочнева.

Напомним, в одной из социальных сетей появился пример из школьной программы по математике: "8:2(2+2)=?". Далеко не все смогли дать правильный ответ - 16. Чаще отвечали - 1.

"Так как все в строчку, то нужно делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного - чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример", - пояснила Людмила Кочнева.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна

А вот еще одна необычная математическая задачка для первоклашек: "Арбуз весит три килограмма и еще пол-арбуза. Сколько весит арбуз?" Эту задачку иногда предлагают детишкам, которые идут в математические школы. Моя дочка, к слову, в семь лет сумела сразу ее решить, а коллеги по работе решали с помощью уравнений целую неделю.

Общество Образование
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