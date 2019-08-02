Минкомсвязь согласилась с советом заклеивать камеры и микрофоны гаджетов

Интернет-пользователям следует соблюдать цифровую гигиену и самостоятельно заботиться о сохранности персональных данных, считают в Минкомсвязи.

Антивирусы способны защитить гаджеты, но полностью полагаться на них нельзя: нужны и другие меры. Например, не лишним будет закрыть доступ к камере, микрофону, файлам и контактам для некоторых приложений или ограничить функционал самих камеры и микрофона таким образом, чтобы они не могли считывать информацию извне и "шпионить" за пользователем.

"Камеру я и сам иногда заклеиваю. Что касается микрофона, то это неудобно - телефоном пользуюсь часто, поэтому уже смирился с тем, что мне регулярно подсовывают контекстную рекламу по темам, которые я обсуждал вслух в присутствии своего гаджета", - сказал Евгений Новиков.

Как ранее сообщала "Российская газета", в Роскачестве дали рекомендации о том, как соблюдать цифровую гигиену и не стать жертвой мошенников в интернете. В частности, специалисты советовали заклеивать микрофон и камеру до момента, пока они не понадобятся.