Минздрав назвал регионы РФ с самым большим числом абортов в 2018 году

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области - 35,6 на тысячу женщин фертильного возраста. В списке неблагополучных регионов также оказались Республика Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2). Такие данные содержатся в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Меньше всего абортов было проведено в республиках Ингушетия (6,2) и Дагестан (7,0), а также в Москве (8,5).

Общее число абортов в России снизилось с 627,1 тысячи в 2017 году до 567,2 тысячи в 2018 году. В сравнении с 2005 годом, когда число абортов в стране превышало полтора миллиона, показатель уменьшился почти в три раза.