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Можно брать. В продажу поступили стильные часы Xiaomi дешевле 9800 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2019,  
17:27
Фото: Amazfit Фото: Amazfit
Фото: Amazfit

Представленные в середине июля умные часы Huami Amazfit GTR поступили в продажу на сайте Gearbest. Стоимость новинки составляет 149 долларов, или менее 9800 рублей.

Напомним, что Huami является одним из дочерних брендов Xiaomi - наряду с Redmi, Mijia и другими.

Amazfit GTR. Фото: Huami

Huami Amazfit GTR оснащены круглым сенсорным экраном AMOLED с диагональю 1,2 или 1,39 дюйма (разрешение - 390x390 и 454x454 пикселя соответственно), всеми необходимыми сенсорами для отслеживания физической активности, модулем NFC (работает только с китайской платежной системой UnionPay), совместимы с Android и iOS.

По сравнению с прошлой моделью заметно сократился расход аккумулятора - время автономной работы выросло примерно в полтора раза и составило до 24 дней у 1,39-дюймовой модели и до 12 дней - у 1,2-дюймовой. Речь идет о режиме обычного повседневного использования - с отслеживанием активности. Всего поддерживается 12 различных видов упражнений, включая плавание.

Защита от воды позволяет погружать часы на глубину до 50 метров.

Для фанатов "Мстителей" выпускается специальная версия часов с красным силиконовым ремешком и корпусом "под золото".

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Два ближайших конкурента Amazfit GTR - это Huawei Watch GT, а также Samsung Galaxy Watch Active. При схожих характеристиках и возможностях они также стоят около 10 тысяч рублей. Правда, часы Samsung отличаются заметно меньшим временем автономной работы - менее четырех дней. В то же время они оба поддерживают NFC, работающий с российскими платежными системами.

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