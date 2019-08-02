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На YouTube нашли серьезную опасность для россиян

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2019,  
12:43
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские пользователи YouTube подвергаются опасности быть обманутыми - мошенники начали размещать рекламу своих сайтов в видеороликах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Лаборатории Касперского".

Реклама, нацеленная на пользователей из России и стран СНГ, предлагает пройти опрос взамен на выплату крупной суммы. Кликнув на такой ролик (обычно он появляется перед основным видео), зритель переходит на ресурс мошенников, где ему для получения "приза" предлагается оплатить комиссию - ее сумма может составлять несколько тысяч рублей.

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Сама по себе схема, когда пользователя завлекают крупной суммой, которую якобы можно получить в несколько кликов, не нова. Однако специалисты отмечают необычный метод распространения - через платную таргетированную рекламу на YouTube, ориентированную на россиян.

В "Лаборатории Касперского" отмечают, что YouTube пользуется доверием среди пользователей, и злоумышленники этим пользуются.

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