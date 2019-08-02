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Осенью Apple покажет новый iPhone. Раскрыты его главный секрет и цена

Текст:   Антон Благовещенский
02.08.2019,  
11:28

Главной особенностью нового iPhone, который Apple по традиции представит в сентябре нынешнего года, станет поддержка электронного стилуса Apple Pencil, который в настоящее время работает только с планшетами iPad, пишет GSM Arena.

Впервые Pencil был представлен в 2015 году - вместе с первой моделью iPad Pro. Позднее он получил совместимость с обычными iPad и даже с iPad mini нового поколения.

Информация о поддержке стилуса в новых iPhone официально не подтверждена, однако благодаря этому качеству смартфоны от Apple могли бы начать конкурировать с гига-флагманами Samsung Galaxy Note.

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В остальном новинки 2019 года будут напоминать уже существующие флагманские модели - iPhone XR, XS и XS Max. Разумеется, будут и отличия - тройные основные 14-Мп камеры в старших версиях, 10-Мп фронталки, увеличенные батареи.

Что касается цены, то инсайдеры ожидают, что старшая модель будет продаваться по цене около 1099 долларов (71200 рублей по актуальному курсу), младшая, аналог iPhone XR, получит прайс на уровне 749 долларов (чуть больше 48500 рублей).

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