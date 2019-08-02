Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе

В турецкой провинции Балыкесир произошел пожар в пассажирском автобусе, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Hurriyet. Погибли как минимум пять человек и еще 15 серьезно пострадали. Всего в салоне было 37 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в кофемашине автобуса. Водитель своевременно остановил транспортное средство и начал высадку пассажиров, но возникла паника и давка.

"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.

Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.