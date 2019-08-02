Похудевшая ради конкурса семья из Петербурга проиграла спор о призе

Приморский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска к фитнес-проекту "Бешеная сушка" семейной паре, которая похудела во время этого конкурса и даже выиграла его, но супругам не выдали их приз в размере 3,6 миллионов рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербург, супруги просили взыскать с ответчика сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 тысяч рублей и общие расходы - 86 тысяч рублей.

Семейная пара выиграла 20-й сезон "Бешеной сушки", супруги участвовали сразу в трех лигах шоу: "Женской", "Мужской" и "Семейной". Супруга в заняла в своей лиге первое место. Призом стал чек на сумму 3 миллиона рублей. Ее муж стал победителем в своей номинации, он получил чек на сумму 100 тысяч рублей.

В семейной лиге пара также стала победителями. Приз составил 500 тысяч рублей.

Правда, в получении выигрыша супругам отказали. Организаторы сообщили, что имела место накрутка голосов, также чета просила проголосовать за себя, была зафиксирована и регистрация под разными именами. В итоге пару дисквалифицировали.

Супруги не согласились с решением организаторов шоу и обратились в суд. На судебном заседании они заявили, что никаких накруток с их стороны не было. Организаторы фитнес-проекта представили свои аргументы. Выслушав стороны, суд пришел к мнению, что позиция создателей шоу более убедительна.