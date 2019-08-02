Похудевшая ради конкурса семья из Петербурга проиграла спор о призе

Новости

Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД 21:29
Магуайр станет самым дорогим защитником в истории 21:20
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек 20:40
Герасимов обсудил с коллегой из Сербии военно-техническое сотрудничество 20:38
Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа 20:16
Во Франции разбился самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров 20:16
Hyundai Creta получила версию Sports Edition 20:00
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию 19:43
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 "уклониста" от армии 19:21
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 19:11
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 18:58
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе 18:51
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Двух калининградцев задержали за похищение человека 18:37
В Донецкой области напали на съемочную группу 18:33
Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 18:30
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 18:16
Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров 18:15
Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро 18:09
Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 18:08
В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет 18:06
Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky 18:04
Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода 17:56
В Черном море близ Сочи обнаружено тело мужчины 17:51
Дезинфектолог: Тропические клопы так же вредны, как и обычные 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 20:59

Похудевшая ради конкурса семья из Петербурга проиграла спор о призе

Текст: Яна Баскова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приморский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска к фитнес-проекту "Бешеная сушка" семейной паре, которая похудела во время этого конкурса и даже выиграла его, но супругам не выдали их приз в размере 3,6 миллионов рублей.

Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербург, супруги просили взыскать с ответчика сумму выигрыша, моральный ущерб в 100 тысяч рублей и общие расходы - 86 тысяч рублей.

Семейная пара выиграла 20-й сезон "Бешеной сушки", супруги участвовали сразу в трех лигах шоу: "Женской", "Мужской" и "Семейной". Супруга в заняла в своей лиге первое место. Призом стал чек на сумму 3 миллиона рублей. Ее муж стал победителем в своей номинации, он получил чек на сумму 100 тысяч рублей.

В семейной лиге пара также стала победителями. Приз составил 500 тысяч рублей.

Правда, в получении выигрыша супругам отказали. Организаторы сообщили, что имела место накрутка голосов, также чета просила проголосовать за себя, была зафиксирована и регистрация под разными именами. В итоге пару дисквалифицировали.

Супруги не согласились с решением организаторов шоу и обратились в суд. На судебном заседании они заявили, что никаких накруток с их стороны не было. Организаторы фитнес-проекта представили свои аргументы. Выслушав стороны, суд пришел к мнению, что позиция создателей шоу более убедительна.

 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Китай пообещал ответить на новые пошлины США