Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2567; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538) следующие изменения:

1) пункт 15-1 после слов "пенсионных фондов" дополнить словами ", страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";

2) в пункте 18 первое предложение после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "со страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),", второе преложение после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";

3) пункт 19 после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";

4) пункт 110 после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";

5) абзац первый пункта 111 после слов "пунктом 112-1 настоящей статьи," дополнить словами "при заключении договора страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 112-2 настоящей статьи,";

6) подпункт 2 пункта 112 после слов "или негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";

7) дополнить пунктом 112-2 следующего содержания:

"112-2. Положения пунктов 111 и 112 настоящей статьи применяются в отношении договора страхования, за исключением договора страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования.";

8) пункт 113 после слов "договора о брокерском обслуживании," дополнить словами "заключения договора страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 112-2 настоящей статьи,".

Президент Российской Федерации В. Путин