Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

Новости

Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу 19:12
Украинский беспилотник атаковал позиции ДНР 19:06
Ивановских гаишников поймали на оформлении подставных ДТП 19:06
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га 19:04
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае 18:56
Миронов, Жириновский, Зюганов и Неверов поделились политическим опытом с молодежью 18:41
МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2" 18:38
В Канаде запустили детективный квест по поиску 500 тысяч долларов 18:37
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество 18:30
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
В Китае появится прототип Несвижского замка 17:40
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите 17:32
Мэр столицы Сомали скончался от полученных при взрыве травм 17:31
Новый Volkswagen Tiguan будет радикально отличаться от существующего 17:28
Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы 17:25
В ЕАО из-за паводка введен режим ЧС 17:23
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии 17:18
Андре Шюррле провел первую тренировку в "Спартаке" 17:14
Под Смоленском на грибника напал медведь 17:11
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 2 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2567; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538) следующие изменения:

1) пункт 15-1 после слов "пенсионных фондов" дополнить словами ", страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";

2) в пункте 18 первое предложение после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "со страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),", второе преложение после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";

3) пункт 19 после слов "пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";

4) пункт 110 после слов "пенсионного фонда" дополнить словами ", страховая организация (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)";

5) абзац первый пункта 111 после слов "пунктом 112-1 настоящей статьи," дополнить словами "при заключении договора страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 112-2 настоящей статьи,";

6) подпункт 2 пункта 112 после слов "или негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),";

7) дополнить пунктом 112-2 следующего содержания:

"112-2. Положения пунктов 111 и 112 настоящей статьи применяются в отношении договора страхования, за исключением договора страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования.";

8) пункт 113 после слов "договора о брокерском обслуживании," дополнить словами "заключения договора страхования с учетом особенностей, установленных пунктом 112-2 настоящей статьи,".

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

МИД прокомментировал проект санкций против "Северного потока-2"
СК сообщил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках 27 июля
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь
"Автодор" открыл въезд на трассу М-11 перед Клином
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Проекты
Кинократия
Кинократия
Чем западным СМИ не угодили боевики и фэнтезийные фильмы 80-х
Родина
Родина
"Мы, открыв рот, глазели на архитектурные сооружения..." ВДНХ - 80!