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2 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(7927)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 2 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон о противодействии коррупции

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 40, ст. 5031; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837) следующие изменения:

1) часть 4 после слов "в порядке, установленном" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и иными";

2) часть 42 дополнить предложениями следующего содержания: "Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.".

Президент Россиской Федерации В. Путин

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