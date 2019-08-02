Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 40, ст. 5031; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837) следующие изменения:

1) часть 4 после слов "в порядке, установленном" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и иными";

2) часть 42 дополнить предложениями следующего содержания: "Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.".

Президент Россиской Федерации В. Путин