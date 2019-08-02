Путин обновил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин провел ротацию президиума Госсовета РФ. Напомним, что персональный состав президиума Госсовета в количестве восьми человек определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода.

Согласно распоряжению президента, в президиум Госсовета вошли губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, Брянской области Александр Богомаз, Омской области Александр Бурков, Нижегородской области Глеб Никитин, главы Республик Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров, Адыгея Мурат Кумпилов и Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Отметим, что президиум Госсовета формируется для решения оперативных вопросов. Заседания президиума проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц.