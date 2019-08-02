Путин подписал закон о требованиях к иностранным платежным системам в РФ

В России ужесточили контроль за деятельностью иностранных платежных систем и электронных платежных сервисов. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Иностранные платежные системы должны будут иметь своих представителей на территории нашей страны. Закон устанавливает четкое понятие иностранной платежной системы и вводит единые требования к работе таких систем в России За их соблюдением будет следить ЦБ.

Сведения об операторах иностранных платежных систем регулятор будет вносить в специальный реестр. Это позволит вести их учет и обеспечит получение необходимой информации.

Для иностранных поставщиков платежных услуг в законе предусмотрено ограничение на оказание услуг по переводу денежных средств и предоставление электронных средств платежа российским гражданам.