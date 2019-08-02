Путин подписал закон о защите сделок с недвижимостью от цифровых мошенников

Росреестр не сможет принимать документы о переходе права на квартиру или дом в электронном виде, если собственник заранее не уведомил о возможности такой подачи. Закон о защите владельцев недвижимости от цифровых мошенников, подписал президент Владимир Путин.

Поправки подразумевают, что отметка о согласии собственника квадратных метров на удаленную подачу документов, подписанных электронной подписью, будет проставляться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В законе уточняется, что она может быть сделана исключительно на основании личного заявления владельца недвижимости (его законного представителя) или посредством почтового отправления (подлинность подписи заявителя при почтовом отправлении свидетельствуется в нотариальном порядке).

Таким образом, у владельцев недвижимости будет гарантия, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению.

Поправки в законодательство решено было внести после того, как в России появился новый вид цифрового мошенничества с недвижимостью. Преступники пользовались возможностью дистанционной подачи документов для госрегистрации перехода права собственности на недвижимость через портал госуслуг и сайт Росреестра. Они подделывали электронные подписи владельцев квартир и продавали их собственность другим людям.