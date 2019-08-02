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02.08.2019 20:59
Рубрика: Власть

Путин продлил "дачную амнистию" до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Действие предыдущей амнистии, напомним, завершилось 1 марта 2019 года.
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: istock
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Закон устанавливает до 1 марта 2021 года упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, которые построены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года (до вступления в силу закона 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ").
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Соответственно, оформление прав на эти объекты будет осуществляться по аналогии с ранее действовавшими положениями "дачной амнистии" в упрощенном порядке, то есть, на основании техплана, подготовленного в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем земельного участка.

Кроме того, органы местного самоуправления по этого закону будут обязаны "информировать заинтересованных лиц об особенностях строительства на садовых, дачных земельных участках, строительства на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также об особенностях госрегистрации прав и государственного кадастрового учета возведенных объектов".

Закон вступает в силу с момента опубликования.

Власть Право Жилищное право Президент Все о "дачной амнистии"
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