Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент России Владимир Путин упростил получение вида на жительство в РФ и права на временное проживание некоторым категориям иностранцев.

Глава государства подписал в пятницу закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

В документе указано, что граждане Украины, постоянно проживавшие на территории Украины и признанные беженцами или получившие временное убежище в России имеют право на получение разрешения на временное проживание без учета квоты, утверждаемой правительством РФ. Помимо этого, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с гражданами РФ и инвестирующим в российскую экономику в объеме, который определит Кабмин. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению соотечественников.

В целом сокращается с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Упрощенный режим также вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России.

Еще одна новелла закона заключается во введении бессрочного вида на жительство. Однако вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в России территориальные органы МВД.

В этот же день Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей. Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).