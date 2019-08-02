Путин упростил получение права на временное проживание в России

Новости

Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД 21:29
Магуайр станет самым дорогим защитником в истории 21:20
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек 20:40
Герасимов обсудил с коллегой из Сербии военно-техническое сотрудничество 20:38
Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа 20:16
Во Франции разбился самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров 20:16
Hyundai Creta получила версию Sports Edition 20:00
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию 19:43
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 "уклониста" от армии 19:21
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 19:11
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 18:58
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе 18:51
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Двух калининградцев задержали за похищение человека 18:37
В Донецкой области напали на съемочную группу 18:33
Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 18:30
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 18:16
Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров 18:15
Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро 18:09
Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 18:08
В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет 18:06
Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky 18:04
Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода 17:56
В Черном море близ Сочи обнаружено тело мужчины 17:51
Дезинфектолог: Тропические клопы так же вредны, как и обычные 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 20:53
Рубрика: Власть

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин упростил получение вида на жительство в РФ и права на временное проживание некоторым категориям иностранцев.

Глава государства подписал в пятницу закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Фото: iStock
Определен порядок добровольного отказа от иностранного гражданства

В документе указано, что граждане Украины, постоянно проживавшие на территории Украины и признанные беженцами или получившие временное убежище в России имеют право на получение разрешения на временное проживание без учета квоты, утверждаемой правительством РФ. Помимо этого, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с гражданами РФ и инвестирующим в российскую экономику в объеме, который определит Кабмин. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению соотечественников.

В целом сокращается с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. К таким иностранным гражданам относятся родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Упрощенный режим также вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России.

Еще одна новелла закона заключается во введении бессрочного вида на жительство. Однако вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в России территориальные органы МВД.

В этот же день Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 500 до 5 000 рублей. Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Закон о гражданстве
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Китай пообещал ответить на новые пошлины США