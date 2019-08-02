Анатолий Кучерена: Несанкционированные акции могут сломать судьбы молодых

Известный российский правовед, глава Общественного совета МВД РФ Анатолий Кучерена призвал молодежь не поддаваться на провокации тех, кто организует несанкционированные шествия.

"Отчисление из вуза - это самое мягкое из возможных последствий, - рассказал адвокат "РГ". - Участие в массовых беспорядках и применение насилия против полиции грозит длительными сроками лишения свободы". Например, статья 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" предусматривает лишение свободы до 10 лет. Организаторы массовых беспорядков (статья 222), если их вина будет доказана, могут отправиться за решетку на срок от 8 до 15 лет, подчеркнул Кучерена.

"Неподчинение, а тем более насилие в отношении полицейских недопустимо, - отмечает правовед. - Все мы должны это хорошо понимать как с юридических, так и с чисто человеческих позиций. Полицейские-то в чем провинились? Они охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность и нормальную жизнь огромного мегаполиса. Да, одним людям нужно митинговать. А остальные как же? Магазины, социальные учреждения, транспорт - все это должно работать. Полиция как раз и призвана за этим следить". Если правоохранители просят покинуть общественное место и не препятствовать проходу граждан, нужно обязательно выполнить их требования, подчеркивает собеседник "РГ".

При этом действия полиции можно обжаловать в суде - закон дает такое право. Всем, кто интересуется протестными акциями, следует заранее уточнять, санкционированы ли они, говорит Кучерена. Эту информацию публикуют официальные органы власти, в том числе и на сайте "РГ". Если протестная акция санкционирована, то никаких последствий для ее участников не будет. В противном случае есть риск оказаться в полицейском участке. В адвокатской практике было немало случаев, когда задержанные на митингах говорили, что не знали о несанкционированной акции. И такие оправдания, как правило, "не работали", отмечает Кучерена. Уличные беспорядки, подобные тем, что Москва видела 27 июля, чреваты и ужесточением законодательства, считает глава Общественного совета. "Дело в том, что наша полиция ограничена в применении спецсредств даже на несанкционированных акциях, - объясняет Кучерена. - В США, ряде европейских стран при таком же сценарии полиция свободно применяет водометы и слезоточивый газ. Я бы не хотел, чтобы такое повторилось на наших улицах".