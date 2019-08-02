Дезинфектолог: Тропические клопы так же вредны, как и обычные

В последнее время в Москве все чаще стали замечать новый вид постельных клопов - тропический. С каждым годом их количество увеличивается примерно вдвое. В интервью "Вечерней Москве" ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев рассказал, чем они отличаются от обычных, как с ними бороться и представляют ли они опасность для человека.

Этот вид насекомых считается экзотическим для нашей страны. Россия узнала о них в 2017 году благодаря путешественникам, которые привезли их на своей одежде. Невооруженным взглядом тропических клопов размером не больше 8 мм практически ничем не отличишь от обыкновенных. Они так же питаются кровью и вызывают аллергию, но доказательств того, что являются переносчиками опасных заболеваний, пока не найдено.

По словам Алексеева, мытье тела в борьбе с клопами не очень эффективно, так как они не приживаются на человеке, и, напившись крови, убегают в убежище. Но горячую воду не любят.

В случае попадания этого вредителя в квартиру, необходимо сразу же обезопасить ее. В противном случае зараженным может оказаться весь дом. Для этого нужно обратиться к специалистам-дезинфекторам, которые помогут подобрать комплексный способ борьбы с вредителями. Самим дезинфицировать помещение химикатами не стоит - клопы быстро адаптируются к отраве.