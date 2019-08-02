Джигарханян после продолжительной болезни вернулся в театр

Народный артист СССР Армен Джигарханян после долгого перерыва вернулся в Московский драматический театр, художественным руководителем которого он является с 1996 года, и принял участие в сборе труппы в преддверии 24-го театрального сезона.

"Армен Борисович поздравил коллектив с открытием сезона, директор театра Елена Гильванова зачитала слово от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу", - цитирует ТАСС пресс-службу Московского драматического театра.

Армен Джигарханян выступит в качестве художественного руководителя во всех постановках театра. В планах - поставить спектакль "Тетка Чарли" по пьесе драматурга Брэндона Томаса, которая также легла в основу фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!", где Армен Джигарханян сыграл судью Кригса. В программе сезона также постановка по комедии Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты" и спектакль "Василий Теркин", который готовят к годовщине битвы под Москвой.