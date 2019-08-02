График движения аэроэкспресса в Шереметьево изменили из-за ремонта

Поезда аэроэкспресса из Москвы до аэропорта Шереметьево (терминал F) и обратно будут временно прибывать и отправляться с изменениями в расписании. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге, уточняется в сообщении на сайте "Аэроэкспресс".

По измененному графику электрички будут курсировать до 7 августа. Расписание можно уточнять по телефону "горячей линии" - 8-800-700-33-77 и в разделе "Расписание" на сайте.

В период отмены рейсов между столичным Белорусским вокзалом, откуда отправляется аэроэкспресс в Шереметьево, и аэропортом с интервалом в 10-30 минут будет действовать автобусное сообщение без промежуточных остановок.

Цена билета - 300 рублей. Автобусы двигаются по платной трассе М11. Время в пути составит около 40 минут.