Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ

Одним из самых интересных событий на юбилее ВДНХ станет серия встреч с топовыми блогерами 3 августа.

С москвичами пообщаются звезды YouTube и Instagram, собравшие миллионы подписчиков. Среди выступающих - телеведущая Ника Вайпер, автор популярных роликов Андрей Глазунов, продюсер Никита Златоуст и певица Люся Чеботина. Горожане смогут узнать, как завести и как раскрутить собственные блоги. Творческие встречи пройдут с 14 до 16 часов на сцене на Площади промышленности.

Ранее "РГ" писала, что на главной выставке России открылся музей, посвященный 80-летней истории ВДНХ. Он бесплатно работает в арке центрального входа.