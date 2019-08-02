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02.08.2019 17:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода

Текст: Ирина Огилько
Закончившийся июль оказался холоднее нормы на 3 градуса, а начавшийся август теплом пока тоже москвичей не балует. И нормальную для летнего месяца температуру синоптики ждут лишь к середине месяца. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Как рассказали "РГ" в метеорологическом бюро, по статистике август редко выходит за пределы климатической нормы, а если такое и случается в отдельные дни, то потом месяц, как правило, наверстывает упущенное. Согласно статистике, нормой считается, если средняя месячная температура воздуха составляет +16,4 градуса, при этом "допускается" отклонение не более чем на градус. Причем более холодные месяцы были на рубеже XIX и XX века, еще холодный месяц выпал на 1987 год, когда отклонения составили почти 1,5 градуса.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета

Нынешний август пока также идет с минусом. За первый день среднесуточная температура воздуха в столице была ниже на 6-7 градусов.

- В пятницу и выходные дни также ожидается температура ниже нормы на 2-3 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Днем в субботу столбик термометра покажет +17…+18, чуть прохладнее в воскресенье. А с понедельника снова "градус" понизится до +14 в дневные часы. Связано это будет с новой порцией холодного воздуха, которая придет в столицу с севера страны.

Лишь к середине месяца, возможно, циклонический характер погоды уступит место антициклону и потеплеет до "нормы". А в отдельные дни второй половины месяцы не исключено, что воздух сможет прогреться до +21…+26 градусов.

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