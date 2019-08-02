МГИК приступил к жеребьевке эфирного времени для кандидатов на выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме сегодня стартовал первый этап жеребьевки по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Представители всех 45 избирательных округов тянули конверты с указанием времени выхода в эфир кандидатов. Как сообщил член МГИК Дмитрий Реут, на каждого кандидата выделяется три минуты эфира. То есть каждый кандидат сможет разместить трижды свой агитационный ролик длительностью по одной минуте. Дебатов на этот раз не предусмотрено.

После 6 августа так же будет разыграно платное эфирное время для всех желающих кандидатов.

Бесплатное эфирное время всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы предоставят телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы". Предвыборная агитация в соответствии с законом начнется с 12 августа.