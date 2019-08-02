Никита Выскоцкий: Москвичей сознательно выводят на столкновение с ОМОНом

Никита Выскоцкий, директор Государственного музея Владимира Высоцкого:

Мне не нравится, как сейчас пытаются одну проблему - то, что кого-то не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, подменить другой - проблемой жесткости правоохранительных органов. И в то же время эти люди сознательно выводят москвичей на столкновение с ОМОН, явно гордясь: вчера арестовали 500 человек, а сегодня - уже 1000…Я хочу обратиться ко всем москвичам: не ходите на эти призывы, не будьте массовкой для картинки на телеэкране, ради которой все эти акции, собственно, и устраиваются.