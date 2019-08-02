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02.08.2019 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК

Текст: Юрий Политов
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста. Выражать гражданское недовольство можно и нужно на согласованных площадках, отметила Памфилова. А кандидатов она пригласила к цивилизованному разговору в Центризбиркоме.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Ответственность политика заключается в том, чтобы, в первую очередь, думать о людях, и никогда ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей", - заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Фото: vesti.ru
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"Я имею в виду независимых, оппозиционных кандидатов, которые призывают людей ходить на незаконные митинги вместо того, чтобы нормально собраться на проспекте Сахарова так, как это было", - пояснила Памфилова. Такую манеру политического поведения она назвала безответственной.

Глава ЦИК посоветовала "научиться, отстаивая свои права, не попирать права других". В частности, воспользоваться своим правом на демонстрацию в месте, где при этом не будут нарушаться права жителей и гостей столицы.

Что касается кандидатов в Мосгордуму, то "люди, желающие работать в законодательном органе главного города страны, должны уважать закон", убеждена глава ЦИК. В этой связи она призвала кандидатов, недовольными итогами регистрации, идти не на незаконные митинги, а в Центризбирком.

Мы всех ждем в ЦИКе и готовы помочь, давайте биться в цивилизованном диалоге, предложила Памфилова.

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