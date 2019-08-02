ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Операцию по задержанию руководителя ячейки и его сообщников владимирские чекисты провели вместе с коллегами из Рязанской области, пишет "Интерфакс". Возглавлял формирование 20-летний житель Владимирской области, он планировал напасть на местное подразделение армии России, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

Число задержанных не сообщается. Возбуждено уголовное дело по части 11 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).