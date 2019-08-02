Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги

Руководители московских музеев призвали горожан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированной акции 3 августа.

"Мы, музейщики, больше всего опасаемся, что несогласованные мероприятия могут привести к насилию, - поделился с "РГ" директор Государственного музея имени А.С. Пушкина, глава союза директоров музеев столицы Евгений Богатырев. - Самое опасное во всем этом - возможные массовые беспорядки. История нашей страны знает немало случаев, когда во время подобных акций гибло наше национальное достояние. Нельзя этого допускать. "Не приведи бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный". Именно об этом Пушкин предупреждал нас в "Капитанской дочке".

Ранее в Сети стали появляться призывы выходить на несанкционированное шествие по Бульварному кольцу 3 августа. Официально объявлено, что акция не согласована с властями. А следовательно безопасность ее участников может оказаться под угрозой. Прокуратура города уже вынесла организаторам акции предостережение о недопустимости нарушений закона.